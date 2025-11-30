Ókovács Szilveszter: A művészet a béke hídja Európában

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a közösségi oldalán tette közzé, hogy Nyíregyházán, a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésének a színpadi beszélgetésében miként fejtette ki gondolatait arról, hogyan válhat a kultúra a nemzetek közötti párbeszéd eszközévé.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen tartott beszélgetésen arról beszélt, hogy a művészet feladata nem a megosztás, hanem a kapcsolatok fenntartása. Ókovács Szilveszter kiemelte annak a fontosságát, hogy a magyar kultúra mindig is a béke és az emberi együttműködés üzenetét közvetítette, amiben az opera és a balett jelentős szerepet tölt be. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ókovács Szilveszter: Csak békében hallatszik igazán a zene

Inter arma silent musae, azaz háború idején hallgatnak a múzsák”

- idézte Cicerót, a főigazgató, majd hozzátette, hogy ahol nincs háború, ott a művészetnek éppen hogy lehetősége nyílik arra, hogy erősítse az európai nemzetek közötti kapcsolatokat és a béke vágyát.

Mint mondta, az elmúlt években a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett számos produkcióval bizonyította, hogy a művészet képes felülemelkedni a politikai megosztottságon.

Csajkovszkijt sem lehet kizárni a jelenből, ahogy Mengyelejev periódusos rendszerét sem „függeszti fel” egyik állam sem aktuális politikai vagy harcászati szimpátiái mentén”

- hangsúlyozta Ókovács Szilveszter, aki szerint a kultúra egyetemes nyelv, amely a háborús propaganda zaján túl is képes összekapcsolni az embereket.

Felidézte, hogy 2022 márciusában, az Operaház újranyitó gáláján Seregi László koreográfiáját egy orosz és egy ukrán táncművészpár adta elő.

Ezzel is azt szerettük volna üzenni, hogy a békés, egymást elfogadó és a másikra minden körülmény ellenére számító magatartás a legfontosabb érték”

- mondta.

A főigazgató szerint három és fél évvel a háború kitörése után sem változott a művészek célja, ami a béke, a normalitás és az emberi méltóság megőrzése.

A művészet az a tér, ahol még létezik közös nyelv, ahol az emberek nem ellenségek, hanem partnerek lehetnek”

- tette hozzá Ókovács Szilveszter, aki a beszéde végén kitért arra is, hogy szerinte a kultúra és a diplomácia közös küldetése az, hogy a háborús retorika helyett a békét szolgálják.

A művészet feladata nem a háború szolgálata, hanem a békéé, mert csak békében hallatszik igazán a zene”

- mondta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.