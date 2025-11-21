Orbán Balázs: A brüsszeli háborúpárti elit máris teljes erővel támadja Trump békejavaslatát

A brüsszeli háborúpárti elit máris teljes erővel támadja Donald Trump békejavaslatát – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője nyíltan kijelentette: a 28 pontos amerikai tűzszüneti terv „életképtelen”, ha nem Ukrajna diktálja – vagyis szerinte béke csak akkor lehet, ha Washington továbbra is az ukrán–európai háború melletti álláspontot követi.

Beszédes logika: számukra a fegyveres konfliktus elhúzódása nem probléma, hanem cél. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban világosan fogalmazott: Ursula von der Leyen 135 milliárd eurót követelő levele „a háborúba megyünk, mi, európaiak” politikájának pénzügyi változata, immár írott formában!

Ebben a közegben érkezett a hír az amerikaiak 28 pontos béketervéről, amelyet a Financial Times szerint Ukrajna hivatalosan is átvett: a tervezet rögzítené Ukrajna NATO-n kívüli státuszát; a NATO pedig vállalná, hogy nem veszi fel Ukrajnát, és nem állomásoztat csapatokat az országban. Közben a német kancellár, Friedrich Merz újabb nagy hatótávolságú fegyverek szállítását jelentette be – írta Orbán Balázs, majd hozzátette:

A magyar miniszterelnök üdvözölte Trump békekezdeményezését, hangsúlyozva: „miközben Washington a békéről tárgyal, a Bizottság elnöke azon dolgozik, hogyan szerezzen még több pénzt a háború finanszírozására”. Hozzátette: a következő két-három hét döntő lesz, ekkor érkeznek az első reakciók a békejavaslatra, és ekkor indulhat el végre a folyamat, amely a háború meghosszabbítása helyett annak lezárása felé mutat. Minden jel arra utal, hogy közeledik a budapesti békecsúcs

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.