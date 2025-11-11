Orbán Balázs: A Fehér Házban egy zárt ajtók mögötti, komoly tárgyalás zajlott

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált Szent-Iványi István volt EP-képviselőnek azokra a kijelentéseire, amelyekkel azt állította, hogy a Fehér Ház „a legalacsonyabb szinten” kezelte az Orbán-Trump-találkozót.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a magyar-amerikai csúcstalálkozó nem alacsony, hanem magasan kiemelt szinten zajlott, és éppen ez a bizalmas jelleg bizonyítja, hogy komoly, stratégiai kérdésekről tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump. Orbán Balázs elmondta, hogy a Fehér Ház kérésére még a jegyzőkönyvvezetőket is kiküldték a teremből, mert a megbeszélésen a béketeremtés lehetőségeiről volt szó. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Orbán Balázs szerint a washingtoni csúcstalálkozó bebizonyította, hogy az amerikai vezetés partnerként tekint a magyar kormányra

Ott voltam és ennek éppen az ellenkezője történt”

- mondta Orbán Balázs, aki szerint ez teljes félreértés, sőt éppen a tárgyalás rendkívül bizalmas jellege mutatja, hogy az amerikai fél nagy jelentőséget tulajdonított a találkozónak.

Mielőtt a tárgyalás elkezdődött volna, az amerikai fél a szemem láttára küldte ki a leiratot készítőket a teremből. Az adminisztráció egyik magas rangú képviselője világossá tette, hogy miért történik ez: erre azért van szükség, mert komoly dolgokról, többek között az orosz–ukrán háború lezárásáról akarnak beszélni”

- írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint a tárgyalás középpontjában a béke állt, és hosszú egyeztetés zajlott a háború lezárásának lehetőségeiről. A találkozó tehát nem formális protokolláris esemény volt, hanem egy stratégiai megbeszélés a globális békepárti erők között.

Úgy látszik, hogy az amerikai félnek is fontos, hogy a háborúpárti kör ne értesüljön a békepárti szervezkedés terveiről, meg nekünk is”

- fogalmazott a fideszes politikus, majd hozzátette, a tény, hogy a Fehér Ház nem hozta nyilvánosságra a részleteket, nem a találkozó jelentéktelenségét, hanem éppen a súlyát és titkosságát mutatja.

A bejegyzés végén Orbán Balázs üzent a kormány bírálóinak is: