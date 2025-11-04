Orbán Balázs: A Tisza a bankok és a multik oldalán áll, mi a magyar emberekén

Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében úgy vélte, hogy egyre világosabban látszik, hogy ki áll a bankok és a multik oldalán, és ki a magyar emberekén.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint teljesen világossá vált, hogy a Tisza Párt a nemzetközi gazdasági elit érdekeit képviseli, nem pedig a magyar emberekét. Orbán Balázs rámutatott: miközben a tiszás gazdasági szakértők a bankadó és az extraprofitadó eltörléséről beszélnek, a kormány éppen a 14. havi nyugdíj bevezetésével segíti a magyar családokat és időseket. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs szerint a tiszás gazdasági program a magyar emberek kárára, a külföldi cégek javára épül

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, a napokban egy külföldi tulajdonú bank vezető elemzője nyíltan kijelentette, hogy a piac a Tisza Párt győzelmét várja, mert az kedvezne a nemzetközi pénzügyi érdekcsoportoknak.

Nem véletlenül - azt várják tőlük, hogy eltöröljék a bankadót és a multikat sújtó extraprofitadót, a kieső pénzt pedig megszorításokból pótolják”

- írta Orbán Balázs.

A politikus szerint a tiszás gazdasági program a magyar emberek kárára, a külföldi cégek javára épül mert:

csökkentenék a magyar vállalkozások támogatását,

elvetnék a 14. havi nyugdíjat,

korlátoznák a 13. havi juttatást,

megszüntetnék az anyák személyi jövedelemadó-mentességét.

Orbán Balázs felidézte, hogy a Bloomberg nemzetközi hírügynökségnél a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András bankár maga is megerősítette, hogy a párt célja a különadók, köztük a bankadó és a szektorális adók kivezetése.

Vagyis újra a multik és a bankok járnának jól, nem a magyar emberek”

- hangsúlyozta Orbán Balázs.

A politikus szerint a kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a gazdasági növekedésből minden magyar ember részesüljön, és a nagyvállalatok, energiacégek, illetve bankok is kivegyék a részüket a közös teherviselésből.

Miközben ők Brüsszellel és a bankokkal karöltve szűkítenék a magyar emberek lehetőségeit, Orbán Viktor éppen ma jelentette be, hogy január 1-től bevezetjük a 14. havi nyugdíjat”

- mondta Orbán Balázs, majd kijelentette, a Fidesz-kormány nem engedi, hogy visszatérjen a megszorítások politikája, és meg fogja védeni a magyar családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat a nemzetközi érdekcsoportokkal szemben.

Nem hagyjuk, hogy a Tisza Párttal visszatérjen a megszorításpárti politika, és hogy a magyar emberek rovására húzzanak hasznot a bankok és a multik”

- zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.