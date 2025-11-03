Orbán Balázs: A Tisza Párt ukrán kapcsolatainak újabb bizonyítéka az adatszivárgási botrány

Orbán Balázs a Facebookon egy bejegyzésben reagált arra a Tisza Párt körül kirobbant újabb adatszivárgási botrányra, amely szerinte végérvényesen bebizonyította, hogy Magyar Péter pártja nemcsak hozzá nem értő, de veszélyes is.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt újabb súlyos botránya megmutatta, mennyire megbízhatatlan Magyar Péter és pártja, mivel a Tisza Világ applikáció felhasználóinak adatai ukrán kézbe kerültek. Orbán Balázs hangsúlyozta, három hónap alatt két adatszivárgás történt, és a történtek komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetnek fel. Fotó: Facebook

Orbán Balázs szerint Magyar Péter a Tisza Világgal bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, hogy Magyar Péterék Tisza Világ alkalmazásának a teljes káoszba forduló története mindent elmond Tisza Párt komolyan vehetőségéről.

Magyar Péter bemutatta, hogy mennyire lehet megbízni benne és a pártjában: a Tisza Világ nevű applikáció összes felhasználójának adatát átadták az ukránoknak, és mindössze három hónap alatt két rendkívül súlyos adatszivárgási botrányt is okoztak”

- írta Orbán Balázs, majd pedig fölidézte a kérész életű applikáció tanulságosan zűrzavaros történetét.

A Tisza Világ nevű applikációt Magyar Péter szeptemberben indította el, és a felhasználóknak a regisztráció során személyes adataikat – nevet, címet, e-mailt, választókerületet – is meg kellett adniuk. Október elején már 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre, köztük pártvezetők és az alkalmazás adminisztrátorai is. A fejlesztésben részt vett ukrán informatikai cég, a PettersonApps, melynek munkatársai között a sajtó Zelenszkij elnök támogatóját is azonosította.

Az első botrány után a Tisza Párt tagadta a szivárgást, majd beismerte, hogy idegen kezekbe kerültek az adatok. A párt vezetése később a magyar titkosszolgálatot és orosz hackereket vádolta a történtekkel, de az adatok elemzése szerint a szivárgás ukrán szereplőkhöz köthető.

November 2-án újabb botrány robbant ki: 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ki az internetről, a listában pedig külföldi - köztük ukrajnai, párizsi, londoni és zágrábi - kapcsolatok is szerepeltek.

Orbán Balázs szerint a történtek két dolgot bizonyítanak:

A Tisza Párt valóban szoros ukrán kapcsolatokkal rendelkezik. A párt „felelőtlenül és veszélyesen kezeli” a magyar emberek adatait.

A fideszes politikus szerint mindez nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.

Ha az emberek adatait így kezelik, és ilyen könnyedén átjátsszák egy idegen hatalomnak, vajon mit várhatnánk tőlük kormányon? Nem szabad engedni, hogy idegen érdekeket szolgálva még több kárt okozzanak!”

- fogalmazott Orbán Balázs.