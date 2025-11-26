Orbán Balázs: Aki békét akar, az nem a fegyverekben, hanem a diplomáciában keresi a megoldást

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ismét megerősítést nyert, hogy az Európai Bizottság elnöke továbbra is úgy tartja: az ukrán EU-csatlakozás a leghatásosabb eszköz a háború folytatásához – minden nyilatkozatában emellett érvel.

A csatlakozás azonban nem békét hozna Ukrajnának, hanem egy közvetlen európai háborút Oroszországgal”

– szögezte le Orbán Balázs.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A politikai igazgató szerint az is nyilvánvaló, hogy az ukrán háborús maffia lelepleződését követően az európai emberek érdeke nem az, hogy újabb milliárdokat öntsünk egy olyan háborúba, ahol még a támogatásként küldött pénzek jelentős része is eltűnik, hanem, hogy minél előbb véget vessünk az értelmetlen öldöklésnek.