Orbán Balázs: Aki békét akar, az nem a fegyverekben, hanem a diplomáciában keresi a megoldást

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ismét megerősítést nyert, hogy az Európai Bizottság elnöke továbbra is úgy tartja: az ukrán EU-csatlakozás a leghatásosabb eszköz a háború folytatásához – minden nyilatkozatában emellett érvel.
A csatlakozás azonban nem békét hozna Ukrajnának, hanem egy közvetlen európai háborút Oroszországgal”
– szögezte le Orbán Balázs.
A politikai igazgató szerint az is nyilvánvaló, hogy az ukrán háborús maffia lelepleződését követően az európai emberek érdeke nem az, hogy újabb milliárdokat öntsünk egy olyan háborúba, ahol még a támogatásként küldött pénzek jelentős része is eltűnik, hanem, hogy minél előbb véget vessünk az értelmetlen öldöklésnek.
„Most, hogy Donald Trump az oroszok és az ukránok bevonásával egy béketerven dolgozik,
ideje, hogy Ursula von der Leyen is félretegye a brüsszeli haditervet”
– tette hozzá Orbán Balázs.