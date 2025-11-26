Hírlevél

Orbán Balázs: Aki békét akar, az nem a fegyverekben, hanem a diplomáciában keresi a megoldást

1 órája
Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben elhangzott beszédében a béke ígéretébe csomagolta a háború folytatását: még több pénzt, még több fegyvert akar Ukrajnába küldeni, miközben arról győzköd mindenkit, hogy még nem jött el a béketárgyalások ideje. Aki valóban békét akar, az nem a fegyverekben, hanem a diplomáciai eszközökben keresi a megoldást – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán szerdán.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ismét megerősítést nyert, hogy az Európai Bizottság elnöke továbbra is úgy tartja: az ukrán EU-csatlakozás a leghatásosabb eszköz a háború folytatásához – minden nyilatkozatában emellett érvel. 

A csatlakozás azonban nem békét hozna Ukrajnának, hanem egy közvetlen európai háborút Oroszországgal” 

– szögezte le Orbán Balázs.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A politikai igazgató szerint az is nyilvánvaló, hogy az ukrán háborús maffia lelepleződését követően az európai emberek érdeke nem az, hogy újabb milliárdokat öntsünk egy olyan háborúba, ahol még a támogatásként küldött pénzek jelentős része is eltűnik, hanem, hogy minél előbb véget vessünk az értelmetlen öldöklésnek.

„Most, hogy Donald Trump az oroszok és az ukránok bevonásával egy béketerven dolgozik, 

ideje, hogy Ursula von der Leyen is félretegye a brüsszeli haditervet” 

– tette hozzá Orbán Balázs.

 

