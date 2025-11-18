Orbán Balázs az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

Orbán Balázs és németh Balázs elsőként a Tisza Párt jelöltjeiről beszéltek. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:

„Egy baloldali konglomerátum állt össze. 2022 után immáron ismét úgy néz ki, hogy ők lesznek a politikai ellenfeleink”

A baloldal újra felállt egy falanxba velük szemben, tette hozzá. Adóemelések és háborús politika várható Orbán Balázs szerint. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy készítettek Győr kapcsán a lapok beszámolókat, amelyben Tisza szimpatizánsai kijelentették, hogy ők Ukrajna oldalán állnak.

Ez a politikai erő Brüsszelnek akar megfelelni,

amiből következik Ukrajna, a migráció támogatása és a genderpolitika elfogadása, és amiből következik az, hogy adóemelésekre, megszorításokra és nyugdíjcsökkentésre van szükség, hogy Ukrajnát tovább lehessen finanszírozni

– hangsúlyozta.

A mai műsorban minden bizonnyal a V4 együttműködés is terítékre kerül, ezzel kapcsolatban korábban megírtuk, hogy Orbán Balázs – idézve Karol Nawrocki lengyel elnök szavait – szerint újra kell éleszteni a Visegrádi Együttműködést, mivel Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben.

Orbán Balázs: Ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A Józan ész YouTube-csatorna mai műsorának vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Nem könnyű baloldalinak lenni ma Magyarországon

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor baloldalról, annak eddigi politikai tevékenységéről szóló nyilatkozat-részletét osztotta meg kedden Facebook oldalán.

