Rémisztő dolgot találtak az emberi vérben

Orbán Balázs

Orbán Balázs az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

Egy műsor azoknak, akiket az igazság érdekel. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója az Igazság órája című műsorban a Józan ész Youtube-csatornán számol be Németh Balázsnak az elmúlt hét eseményeiről, most is leleplezik az álhíreket és elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit. Cikkünk frissül.
Orbán BalázsIgazság órájaJózan ész

Orbán Balázs és németh Balázs elsőként a Tisza Párt jelöltjeiről beszéltek. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott:

„Egy baloldali konglomerátum állt össze. 2022 után immáron ismét úgy néz ki, hogy ők lesznek a politikai ellenfeleink”

A baloldal újra felállt egy falanxba velük szemben, tette hozzá. Adóemelések és háborús politika várható Orbán Balázs szerint. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy készítettek Győr kapcsán a lapok beszámolókat, amelyben  Tisza szimpatizánsai kijelentették, hogy ők Ukrajna oldalán állnak.

Ez a politikai erő Brüsszelnek akar megfelelni,

amiből következik Ukrajna, a migráció támogatása és a genderpolitika elfogadása, és amiből következik az, hogy adóemelésekre, megszorításokra és nyugdíjcsökkentésre van szükség, hogy Ukrajnát tovább lehessen finanszírozni

– hangsúlyozta.

A mai műsorban minden bizonnyal a V4 együttműködés is terítékre kerül, ezzel kapcsolatban korábban megírtuk, hogy Orbán Balázs – idézve Karol Nawrocki lengyel elnök szavait – szerint újra kell éleszteni a Visegrádi Együttműködést, mivel Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben.

Orbán Balázs, A V4 vezetői, Babis, Fico, Orbán, Nawrocki
A V4 vezetői, Babis, Fico, Orbán, Nawrocki
Orbán Balázs: Ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A Józan ész YouTube-csatorna mai műsorának vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs: Nem könnyű baloldalinak lenni ma Magyarországon

A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor baloldalról, annak eddigi politikai tevékenységéről szóló nyilatkozat-részletét osztotta meg kedden Facebook oldalán.

Cikkünk frissül...

 

