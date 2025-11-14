Hírlevél

energiaárak

Orbán Balázs bemutatta, hogy mit védtek meg Washingtonban

Ezt védtük meg Washingtonban: az Eurostat friss adatai szerint továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak a lakossági energiaárak az Európai Unióban – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-bejegyzésében.
Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója 
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Ha ma Brüsszel-barát kormány irányítaná Magyarországot, novembertől három-négyszeresükre emelkedtek volna az árak. Ezt kapták volna karácsonyra a magyar családok egy olyan kormánytól, amely a magyar emberek érdekei helyett mások elvárásait szolgálná.

Az Euronews által bemutatott 2025-ös adatok szerint:

  • A villamos energia ára Magyarországon 10,4 euró volt 100 kWh-ként – ez a legalacsonyabb érték az EU-ban, jóval az európai átlag (28,7 euró) alatt marad.
  • A földgáz ára hazánkban 3,07 euró volt 100 kWh-ként – az EU-átlag 11,4 euró. Magyarország ezzel az unió legkedvezőbb gázárát biztosította a háztartásoknak.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig mindig a magyar érdek lesz az első – ez azt jelenti, hogy nem fogjuk az olcsó energiát külső nyomásra elhagyni, és nem fogjuk felszámolni a rezsicsökkentést azért, hogy helyette az ukrán háborús maffiahálózatnak küldjük a magyarok pénzét

– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

