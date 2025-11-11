Orbán Balázs: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel és a Tisza Párt rontsa a magyar családok életszínvonalát

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében Brüsszelt és a Tisza Pártot bírálta, amiért szerinte a magyar gazdaság biztonságát garantáló pénzügyi védőpajzsot támadják. Mint írta, a brüsszeli döntéshozók „kiadták a parancsot”, a Tisza Párt pedig követi az utasítást.

Orbán Balázs Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Csak nem azért fáj a Tisza Pártnak és Brüsszelnek a Magyarország biztonságát garantáló pénzügyi védőpajzs, mert keresztülhúztuk a számításaikat?

– fogalmazott Orbán Balázs.

Szerinte Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője, korábbi bankárként Brüsszel érdekeit képviseli, amikor a magyar pénzügyi védőpajzsot támadja.

A politikai igazgató emlékeztetett arra is, hogy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője korábban arról beszélt, hogy „a romló életminőségben” lát politikai lehetőséget. Orbán Balázs szerint ez mutatja, hogy az ellenzék Brüsszellel együttműködve próbálja rontani a magyar családok életszínvonalát.

Mi viszont nem fogjuk hagyni, hogy spekulánsok segítségével lerontsák a magyar családok életszínvonalát az ellenzék politikai céljainak érdekében

– írta.

Orbán Balázs hozzátette, a kormány a háború gazdasági hatásai ellenére is kitart a 13. havi nyugdíj, a rezsicsökkentés és a családokat segítő adócsökkentések mellett, valamint bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Magyarország ennek érdekében kötött meg az Egyesült Államokkal egy történelmi megállapodáscsomagot, amely új amerikai beruházásokat hoz, és erősíti az ország energetikai és gazdasági szuverenitását.

Ez a mi válaszunk a magyar gazdaság és ezen keresztül a magyar családok ellen tervezett intézkedésekre

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.