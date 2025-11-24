Orbán Balázs durván helyretette a Tiszának nyalizó Publicust

„A Tisza Párt és az őket körülvevő baloldali konglomerátum nem tud napirendre térni afelett, hogy lelepleztük a megszorító terveiket. Jogi eljárással fenyegettek minket ezért, de valójában ez volt a legnagyobb önleleplezés – azóta sem történt semmi, mert pontosan tudják, hogy minden állításunk igaz. Most pedig a baloldal házi kutatóintézetét, a Publicust kérték meg, hogy bizonyítsák be, hogy az emberek nem értenek egyet velünk. 2022-ben ez a baloldali intézet volt az, aki olyan pontosan mért, hogy egészen a kampányhajráig jelentős ellenzéki előnyt mutatott ki” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta, hogy akárhány kutatást is publikálnak és akárhogy próbálja Magyar Péter elhallgattatni azokat, akik bemutatják a terveiket, egy valami nem fog változni: az emberek nem akarnak Brüsszel és Kijev kedvéért magasabb adókat fizetni, nem akarják, hogy a Tisza csökkentse a nyugdíjukat, hogy elvegyék a 13. havi nyugdíjat és megszüntessék a rezsicsökkentést.

Emlékezetes. A Publicus 2022-ben a választások napján azt mutatta ki, hogy fej-fej mellett, 47 százalékon állnak a kormánypártok és a baloldali összefogás is. Később azonban történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Most ismét hasonló eredményeket mutatnak. Orbán Balázs bejegyzésében arra is utalhatott, hogy a Tisza Párt holdudvarához tartozó elemzők, politikusok rendre elszólják magukat, hogy mit szeretnének csinálni a választások után. Ruff Bálint például a balliberális Partizán műsorában ezt mondta a 14. havi nyugdíjról: „Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”

Orbán Balázs a Tisza Párt lebukására emlékeztetett

Mint korábban beszámoltunk róla: Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa már nem először rántotta le a leplet Magyar Péterékről. De nem ő volt az első, aki a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról beszélt, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. A párt kiszivárgott valódi adópolitikai terveiről is megpróbáltak hallgatni, de végül Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon

elszólták magukat és kiderült nemcsak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról.