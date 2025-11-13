Orbán Balázs: Erről szól a 2026-os választás

Hírlevél

Különösen fontos a következő választás, nem mindegy ugyanis, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely végrehajtja Brüsszel terveit, akár a magyarok kárára is, vagy olyan, amely képes megvédeni a magyar érdekeket.
Miről szól a 2026-os magyar választás Brüsszel számára? A brit The Guardian megírta: Brüsszel egy olyan kormányt szeretne Budapesten, amely feltéttel nélkül támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és megszünteti a magyar vétót–  hívta fel a figyelmet Orbán Balázs, aki egyben rámutatott:

Egy ukránbarát kormány esetén Ukrajna gyorsított ütemben csatlakozhatna az Európai Unióhoz, ez pedig jelentős gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. 

– Brüsszel jelentős megszorításokat ír elő a tagállamoknak, ahogyan az a Tisza Párt kiszivárgott kormányprogramjából is látszik. Mindezt azért, hogy a magyar adófizetők pénzét Ukrajna támogatására és a háború finanszírozására fordíthassák, ráadásul éppen akkor, amikor minden idők egyik legsúlyosabb korrupciós botránya robbant ki az ukrán háborús maffia körül – jelezte a miniszterelnök politikai igazgatója, utalva ezzel a nemrég kirobban ukrán korrupciós botrányra, nevezetesen, hogy a nyugati segélyek végül egy aranyvécében végezték. 

Orbán Balázs szerint ezért különösen fontos a soron következő választás, ahol arról döntünk, olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely végrehajtja Brüsszel terveit akár a magyarok kárára is, vagy olyan, amely képes megvédeni a magyar érdekeket – akár a brüsszeli elittel szemben is.

 

 

