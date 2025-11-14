Német támogatás Orbán politikájának a német közszolgálati médiában

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint meglepő helyről érkezett megerősítés a magyar álláspont helyességéről. A politikus Sigmar Gabriel volt német külügyminiszter Németország legnagyobb országos közszolgálati televíziós csatornáján (ARD) tett nyilatkozatára hivatkozott, amelyben a német politikus arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború elkerülhető lett volna, ha az európai vezetők hajlandók lettek volna tárgyalni az orosz féllel. Orbán Balázs szerint ebben a helyzetben ezt végül csak Magyarország és a miniszterelnöke, Orbán Viktor támogatta.

Orbán Balázs szerint Sigmar Gabriel is megerősítette, hogy a magyar békeálláspont volt a járható út az orosz–ukrán háború előtt Fotó: Armando Babani / MTI/EPA

Gabriel értékelése szerint az Európai Unió ekkor mulasztotta el a döntő pillanatot, mert a balti államok és Lengyelország elutasították a német–magyar kezdeményezést. Úgy fogalmazott, hogy ezzel Brüsszel lényegében kiírta magát a békefolyamatból, és az Egyesült Államokra hárult a konfliktus kezelése.

A volt külügyminiszter a német–orosz energetikai együttműködést is megvédte, és azt mondta:

ez gazdasági és energiapolitikai megfontolások eredménye volt, amelyet Németországban szinte minden párt támogatott, kivéve a Zöldeket.

Hozzátette, hogy szerinte a minszki megállapodások helyes irányt jelentettek, és úgy vélte, ma is elképzelhető lenne valamiféle rendezés, noha a helyzet folyamatosan romlik.

Orbán Balázs elmondta, hogy Sigmar Gabriel nyilatkozata újabb megerősítés arra, hogy a magyar kormány békepárti álláspontja volt a járható út.