Orbán Balázs: Igazi baloldali megszorító csomag a Tisza gazdasági terve

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került Tisza Párt-dokumentum olyan adóemelési csomagot vázol fel, amely évente 1300 milliárd forint többletterhet jelentene a magyaroknak. A tervezetre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált, hét pontban összefoglalva a legaggasztóbb elemeket.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt „igazi baloldali gazdasági fordulatot” hajtana végre. A politikus a megismert dokumentum alapján kiemelte:

a progresszív szja bevezetésével már bruttó 416 ezer forint fölött 22 százalékra nőne a személyi jövedelemadó kulcsa, felső sávban pedig 33 százalékot is elérne.

Úgy fogalmazott, hogy ez azonnali bércsökkentést okozna több százezer munkavállalónál.

A politikus szerint az átlagos magyar család is rosszul járna, mivel a Tisza 30 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket. Emellett jelentősen nőnének a kis- és középvállalkozások terhei is:

a kisvállalkozások társasági adója 13,5 százalékra, a középvállalkozásoké 18 százalékra emelkedne.

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a dokumentum 32 százalékos áfa bevezetését javasolja a nagyobb motorú autókra, az alkoholos italokra, a dohánytermékekre és az alkatrészekre. Szerinte a 20 százalékos özvegyi nyugdíj-adó különösen súlyos érvágás lenne a nyugdíjasok számára.

A csomag egyik legtöbbet vitatott eleme az eb- és macskaadó, valamint a kisállat-termékekre kivetett 4 százalékos különadó. A terv szerint az egészségügy és a nyugdíjrendszer is részben magánkézbe kerülne, miközben a dolgozók magasabb járulékot fizetnének, gyengébb szolgáltatások mellett.

Orbán Balázs szerint mindez „Brüsszelből diktált megszorítás”, amely gyökeresen ellentétes a magyar gazdaságpolitikával. Úgy fogalmazott:

Magyarországnak másik utat kell járnia: alacsony adókat, több családtámogatást és 14. havi nyugdíjat kell biztosítani.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt csomagja egyértelműen a baloldali megszorítások világát hozná vissza, amely minden társadalmi csoportot terhekkel sújtana.