Leváltak az orosz gázról a németek, egekbe szöktek a fűtésszámlák

Az ukrajnai háború előtt, 2020-ban Oroszország biztosította Németország gázimportjának 55 százalékát, főként olyan csővezetékeken keresztül, amelyek stabil és megfizethető ellátást garantáltak – emlékeztetett Orbán Balázs. Ma már Norvégia Németország fő gázszállítója, onnan érkezik a német import 48 százaléka. Ezenfelül Hollandia a 25 százalékát, Belgium pedig 18 százalékát adja a német szükségleteknek.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Energiapiaci kutatások rámutatnak, hogy a nyugat-európai államok hiába váltak le a vezetékes orosz gázról, tengeri úton továbbra is megérkezik az energiahordozó: az Európába érkező orosz cseppfolyósított gáz egyötöde Oroszországból érkezett 2024-ben.”

Orbán Balázs kifejtette, az elhibázott szankciós politika súlyos gazdasági árat követel: az európai versenyképesség drasztikusan visszaesett, és az európai háztartások kénytelenek a pénzük egyre nagyobb részét a rezsiköltségeik fedezésére fordítani – hangsúlyozta a politikai igazgató.