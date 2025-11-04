Leváltak az orosz gázról a németek, egekbe szöktek a fűtésszámlák

Hírlevél

A németek fűtési költségei csaknem duplázódtak 2021 óta, amikor az ország úgy döntött, hogy leválik az Oroszországból érkező olcsó energiáról. Az Euronews beszámolója szerint 2025-ben 15 százalékos növekedés volt tapasztalható a német gázszámlák esetében. Mindez az elhibázott brüsszeli energiapolitikának köszönhető – világított rá Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.
Az ukrajnai háború előtt, 2020-ban Oroszország biztosította Németország gázimportjának 55 százalékát, főként olyan csővezetékeken keresztül, amelyek stabil és megfizethető ellátást garantáltak – emlékeztetett Orbán Balázs. Ma már Norvégia Németország fő gázszállítója, onnan érkezik a német import 48 százaléka. Ezenfelül Hollandia a 25 százalékát, Belgium pedig 18 százalékát adja a német szükségleteknek. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Energiapiaci kutatások rámutatnak, hogy a nyugat-európai államok hiába váltak le a vezetékes orosz gázról, tengeri úton továbbra is megérkezik az energiahordozó: az Európába érkező orosz cseppfolyósított gáz egyötöde Oroszországból érkezett 2024-ben.”

Orbán Balázs kifejtette, az elhibázott szankciós politika súlyos gazdasági árat követel: az európai versenyképesség drasztikusan visszaesett, és az európai háztartások kénytelenek a pénzük egyre nagyobb részét a rezsiköltségeik fedezésére fordítani – hangsúlyozta a politikai igazgató.

Egyértelmű üzenetet küldtek az EU-nak: leállhatnak a gázszállítások

Hiába erőlteti Brüsszel és a hazai ellenzék, hogy kövessük ezt az utat, a magyar kormány ellen fog tartani.” 

A mi feladatunk, hogy megvédjük a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekét, így az elkövetkezendő időszakban is ki fogunk tartani az olcsó energia vásárlása és a rezsicsökkentés fenntartása mellett” – tette hozzá Orbán Balázs.

