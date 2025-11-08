Orbán Balázs: A magyar–amerikai csúcs legfontosabb eredménye!

Hírlevél

Rendkívüli!

Orbán Balázs

Magyarország szárazföldi ország, így olaj- és gázellátása csak és kizárólag vezetéken biztosítható, ennek megfelelően kaptunk mentességet, az oroszokat sújtó amerikai szankciók alól – válaszolt Orbán Balázs a CNN riporterének ezirányú kérdésére.
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a CNN-nek, ahol Richard Quest kérdéseire válaszolt. Ebből osztott meg egy részletet közösségi oldalán, melyet túlzás nélkül a magyar–amerikai csúcs legfontosabb eredményeként jellemez.

Ez pedig nem más, minthogy Magyarország általános és határidő nélküli mentességet kapott a szankciók alól nukleáris energiában, földgázban, olajban is.

 

