Orbán Balázs: A magyar–amerikai csúcs legfontosabb eredménye!

Magyarország szárazföldi ország, így olaj- és gázellátása csak és kizárólag vezetéken biztosítható, ennek megfelelően kaptunk mentességet, az oroszokat sújtó amerikai szankciók alól – válaszolt Orbán Balázs a CNN riporterének ezirányú kérdésére.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója interjút adott a CNN-nek, ahol Richard Quest kérdéseire válaszolt. Ebből osztott meg egy részletet közösségi oldalán, melyet túlzás nélkül a magyar–amerikai csúcs legfontosabb eredményeként jellemez. Ez pedig nem más, minthogy Magyarország általános és határidő nélküli mentességet kapott a szankciók alól nukleáris energiában, földgázban, olajban is.

