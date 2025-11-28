Orbán Balázs is megszólalt a miniszterelnök moszkvai útja kapcsán

Hírlevél

Rendkívüli

Sport

Orbán Balázs

Orbán Balázs a miniszterelnök moszkvai útjával kapcsolatban hangsúlyozta, az utazás célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság. Ha Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról, az a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint 1000 forintos üzemanyagárat jelentene – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor Moszkvába utazik. A miniszterelnök célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, és ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében pénteken.

Orbán Balázs, Orbán Viktor
Orbán Balázs: A magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Orbán Balázs: A tét óriási

A politikus bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogy a tét óriási, hiszen láthatóan Európa számos országában már most komoly gondot okoznak a megemelkedett energiaárak, Szerbiában pedig egyik napról a másikra omlott össze az energiaellátás. Hangsúlyozta, a magyar kormány most minden eszközzel azért küzd, hogy

Magyarországon hasonló helyzet ne alakulhasson ki, és hogy a magyar családokat megvédje a magas energiaáraktól.

Brüsszel háborús logikájáról szólva megjegyezte, annak része az is, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz energiáról, azonban, ha ezt végrehajtanánk, az

a magyar háztartások számára azonnal három-négyszeres rezsiköltséget, valamint 1000 forintos üzemanyagárat jelentene.

Végezetül leszögezte:

Magyarország álláspontja világos: a magyar családok nem akarják megfizetni a háború és a szankciók árát magasabb energiaárak formájában. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, erre nem is fog sor kerülni.”

