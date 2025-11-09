Orbán Balázs: Magyar Péter visszaterelné Magyarországot Brüsszel háborús „karámjába"

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált arra, hogy a Financial Times számára adott interjújában Magyar Péter Brüsszel irányvonalának az elfogadásáról beszélt.
Orbán Balázs szerint Magyar Péter a brüsszeli elit politikai megbízottjaként lép fel a magyar közéletben
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter arról beszélt a globalista lapnak, hogy visszaterelné Magyarországot a „brüsszeli karámba”.
Kibújt a szög a zsákból. A Tisza Párt vezetője a vele készült interjúban lényegében elismerte, hogy a magyar békepárti politika folytatása helyett Brüsszel háborús stratégiájához igazodna, ha hatalomra kerülne”
- fogalmazott Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a brit lapban megjelent interjúból egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter feladná Magyarország független külpolitikáját, és a brüsszeli elit érdekeit szolgálná, nem pedig a magyar emberekét.
Magyar elmondta, hogy kormányfőként a háborús politikáját ‘összhangban az uniós szövetségesekkel’ határozná meg. Vagyis Magyar terve nem más, mint hogy a nemzeti mozgástér megőrzése, illetve a békepárti álláspont képviselete helyett Brüsszelhez dörgölőzzön”
- írta Orbán Balázs.
A politikai igazgató bejegyzésében emlékeztetett: Magyarország jelenlegi álláspontja a béke és a szuverenitás mellett áll, míg Brüsszel továbbra is a háború folytatásában látja az „egyetlen megoldást”. A Tisza Párt elnökének kijelentései ezért nemcsak politikailag, hanem erkölcsileg is vállalhatatlanok.
Milyen lehangoló ezt magyar emberként olvasni… Köszönjük, de nem kérünk belőle”
- zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.