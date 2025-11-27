Hírlevél

Orbán Balázs új Facebook-videót tett közzé, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség idei téli kampányfilmje. A felvétel kiemeli: Európa legbiztonságosabb országa Magyarország.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót tett közzé a közösségi oldalán. A felvételt a Magyar Turisztikai Ügynökség készítette, és az idei téli kampány részeként a hazai tájakat mutatja be, hófödte városokkal és vidéki helyszínekkel. A videó üzenete: aki téli úti célt keres, annak érdemes Magyarországra látogatnia.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Fotó: MTI

A videó üzenete: Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, emiatt minden nap egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek, mert nem engedi be az illegális migránsokat. A poszt szerint ez a biztonságpolitikai irány hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország vonzó célpont maradjon a turisták számára.
 A videó ide kattintva érhető el.

 

