Orbán Balázs: Magyarországnak választania kell

„Legnagyobb problémánkat jelen pillanatban az Európa márka jelenti” – fogalmazott Orbán Balázs, aki szerint az unió stagnáló gazdasággal, magas energiaárakkal, túlburjánzó bürokráciával és ideológiai gőggel sodródik válságból válságba. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, a következő másfél évtized döntő kérdése az lesz, hogy Magyarország még hisz-e a brüsszeli modell újjászületésében, vagy saját utat épít.
Legnagyobb problémánkat jelen pillanatban az Európa márka jelenti, mert az Európai Unió komoly globális gondban van. Miért? Stagnáló, hanyatló gazdaság, magas energiaárak, túlterjeszkedő bürokrácia, túlszabályozás, háborúpártiság, felsőbbrendűség tudat, gőg, indokolatlan ideológiák futtatása – mondta Facebook-videójában Orbán Balázs.

A következő másfél évtized döntő kérdése az lesz Orbán Balázs szerint, hogy Magyarország még hisz-e a brüsszeli modell újjászületésében, vagy saját utat épít Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: keletről, nyugatról is így néz ki a kontinens.

Ez egy komoly probléma Orbán Balázs szerint. Éppen ezért vélekedése alapján a magyar politikának is ebben a következő másfél évtizedes időszakában a legfontosabb kérdése az lesz, hogy hisszünk-e ennek a Brüsszel-Európa brandnek a feltámadásában, vagy abban, hogy találunk egy saját magyar utat, egy saját magyar rendet, egy saját magyar megközelítést, és minden nehézség ellenére megcsináljuk ezt az építkezést.

 

