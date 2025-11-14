Orbán Balázs: Már egymillióan küldték vissza a Nemzeti Konzultációt

Már egymillióan küldték vissza a Nemzeti Konzultációt! – jelentette be Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:
Valós tétje van annak, hogy hányan nyilvánítják ki a véleményüket a közteherviselésről, mert Brüsszelben súlyos megszorítócsomagot akarnak Magyarországra erőltetni – és vannak itthon olyanok, akik végre is hajtanák ezt a tervet.
A konzultáció kitöltésével az alábbi kérdésekben mondhatja el a véleményét:
- Fel kell-e váltani a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszerrel?
- Szűkíteni kell-e a családi adókedvezményeket?
- El kell-e törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Szerezzen-e be Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Meg kell-e emelni a vállalatok által fizetett társasági adó mértékét?
A magyarok boldogulása a tét, ezért ennyire fontos most minden egyes visszaküldött konzultáció. Egymillió magyar már elmondta a véleményét: töltse ki, és küldje vissza Ön is a Nemzeti Konzultációt! Mondjuk el közösen, hogy nem kérünk az adóemelésekből, nem adjuk fel a családtámogatásokat, nem mondunk le a rezsicsökkentésről, és végképp nem engedjük, hogy ezekről Brüsszel döntsön helyettünk!”
– hangsúlyozta Orbán Balázs.