Orbán Balázs: Már egymillióan küldték vissza a Nemzeti Konzultációt

A magyarok boldogulása a tét, ezért ennyire fontos most minden egyes visszaküldött konzultáció. Egymillió magyar már elmondta a véleményét: töltse ki, és küldje vissza Ön is a Nemzeti Konzultációt! Mondjuk el közösen, hogy nem kérünk az adóemelésekből, nem adjuk fel a családtámogatásokat, nem mondunk le a rezsicsökkentésről, és végképp nem engedjük, hogy ezekről Brüsszel döntsön helyettünk!”