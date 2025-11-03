Hírlevél

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A nemzetközi pénzügyi elit beállt Magyar Péter és a Tisza által tervezett megszorítások mögé

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nemzetközi pénzügyi körök egyértelműen a Tisza Párt oldalára álltak, mert érdekeltek lennének a magyar családokat és vállalkozásokat sújtó megszorítások bevezetésében. Orbán Balázs szerint a multik és a nemzetközi bankok most már nyíltan felsorakozta Brüsszel tiszás barátai mögé.
Orbán BalázsTisza PártTisza-adónemzetközi pénzintézet

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy a belga tulajdonban lévő K&H Bank egyik vezető elemzője egy háttérbeszélgetésen kijelentette, „a piac a Tiszának drukkol”, mert egy esetleges Tisza-kormány alatt megszorításokra, a kormányzati támogatások csökkentésére és szociális juttatások megnyirbálására lehetne számítani.

Orbán Balázs: A Tisza Párt mögött idegen érdekek állnak.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a nemzetközi pénzügyi körök egyértelműen a Tisza Párt oldalára álltak, mert érdekeltek lennének a magyar családokat és vállalkozásokat sújtó megszorítások bevezetésében. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Orbán Balázs: A Tisza Párt mögött idegen érdekek állnak 


Orbán Balázs szerint ez világosan mutatja, kiknek az érdekeit is szolgálná valójában Magyar Péter pártja.

A nemzetközi gazdasági elit megüzente: támogatják Magyar Péter soha nem látott megszorítócsomagját. A piac a Tisza Pártnak drukkol, mert akkor lesz plafonja a 13. havi nyugdíjnak, nem viszik végig az édesanyák adómentességét, és általában restrikciós politika lesz”

- írta Orbán Balázs.

Bejegyzésében részletesen felsorolta, hogy ez a gyakorlatban:

  • a kis- és középvállalkozások támogatásának drasztikus csökkentését,
  • a 14. havi nyugdíj elvetését,
  • a 13. havi nyugdíj korlátozását,
  • az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességének eltörlését,
  • a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelek megszüntetését,
  • valamint a rezsicsökkentés felszámolását jelentené Magyarország számára.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a „nemzetközi gazdasági elit” azért támogatja a Tiszát, mert egy baloldali kormány alatt megszüntethetnék az extraprofitadót, a bankadót és az árstopokat, így a magyar emberek pénze ismét „a multik profitjával együtt távozna az országból”.

Az eddig is világos volt, hogy a Tisza Párt mögött idegen érdekek állnak - mostantól az is egyértelmű, hogy a multik és a nemzetközi bankok is beálltak Brüsszel barátai mögé. De felsorakozhat a teljes liberális világ a magyarok érdekével szemben, mi egy lépést sem fogunk hátrálni!”

- hangsúlyozta Orbán Balázs, majd zárásként leszögezte, hogy a kormány nem engedi, hogy a brüsszeli megszorítási tervek Magyarországon valósággá váljanak:

Megvédjük a magyar családokat és vállalkozásokat - és végképp nem engedjük, hogy elvegyék a nyugdíjasoknak járó összegeket.”

 

Korábban már írtunk arról, hogy Orbán Balázs szerint Brüsszel háborús tervének részeként a Tisza Párt megszorításokra készül: 

  • adóztatná a nyugdíjakat, 
  • megszüntetné a 13. havi juttatást 
  • és felszámolná a Nők40 programot
  • illetve elvenné az élelmiszer-utalványokat is.

A magyar emberek pénzét akarják elvenni, hogy az ukrajnai háborút finanszírozhassák” 

– fogalmazott a fideszes politikus.

 

