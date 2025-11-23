Orbán Balázs: Nem kérdés, hogy ki az, aki vezetni tudja az országot!

Németh Balázs ezt mondta az Igazság Órájában a minap:

Ugye azt is tudjuk, hogy mi lesz a balliberális médiumoknak a feladata a következő két hétben. A Tisza Párt jelölt-jelöltjei, tehát ez a 315 ember a világ legjobb szakembere.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Orbán Balázs erre ezt reagálta:

Az elmúlt hetekben, különösen a washingtoni látogatás fényében mindenki számára, én azt gondolom, még a középen álló bizonytalanok számára is egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor egy tapasztalt, határozott, erős, intelligens vezető, aki a legnagyobb hatalmaknak a vezetőivel is megtalálja a hangot, egy komoly politikus.

Mi azt látjuk a saját kutatásaink alapján, hogy komoly népszerűség emelkedés történt ezen az oldalon, tehát sok ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán Viktor tudja csak vezetni Magyarországot. És erre nyilván most reagálni kellett egy olyan szokásos kamu kutatással, amiket 2021-ben is találtunk, pont azon nevettünk benne, hogy szinte napra pontosan Márki-Zay Péterrel kapcsolatban négy éve ugyanez az álanyag jött ki, ugyanaz a kutatóintézet, ugyanaz a kotta – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.