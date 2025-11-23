Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Orbán Viktor

Orbán Balázs: Nem kérdés, hogy ki az, aki vezetni tudja az országot!

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt hetekben, különösen a washingtoni látogatás fényében mindenki számára, én azt gondolom, még a középen álló bizonytalanok számára is egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor egy tapasztalt, határozott, erős, intelligens vezető, aki a legnagyobb hatalmaknak a vezetőivel is megtalálja a hangot, egy komoly politikus. Mi azt látjuk a saját kutatásaink alapján, hogy komoly népszerűség emelkedés történt ezen az oldalon – hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTisza PártNémeth BalázsMagyar PéterOrbán Balázs

Németh Balázs ezt mondta az Igazság Órájában a minap:

Ugye azt is tudjuk, hogy mi lesz a balliberális médiumoknak a feladata a következő két hétben. A Tisza Párt jelölt-jelöltjei, tehát ez a 315 ember a világ legjobb szakembere.”

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója 
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Orbán Balázs erre ezt reagálta:

Az elmúlt hetekben, különösen a washingtoni látogatás fényében mindenki számára, én azt gondolom, még a középen álló bizonytalanok számára is egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor egy tapasztalt, határozott, erős, intelligens vezető, aki a legnagyobb hatalmaknak a vezetőivel is megtalálja a hangot, egy komoly politikus.

Mi azt látjuk a saját kutatásaink alapján, hogy komoly népszerűség emelkedés történt ezen az oldalon, tehát sok ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán Viktor tudja csak vezetni Magyarországot. És erre nyilván most reagálni kellett egy olyan szokásos kamu kutatással, amiket 2021-ben is találtunk, pont azon nevettünk benne, hogy szinte napra pontosan Márki-Zay Péterrel kapcsolatban négy éve ugyanez az álanyag jött ki, ugyanaz a kutatóintézet, ugyanaz a kotta – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!