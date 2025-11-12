Ezért páratlan siker a washingtoni megállapodás

Orbán Balázs úgy véli, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása nemcsak a két ország kapcsolatát erősítette meg, hanem új szintre emelte Magyarország nemzetközi súlyát is.
Az, ami Magyarország számára kinyílt, mint pálya, hogy egy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, ez szerintem páratlan európai összehasonlításban is”
– fogalmazott a politikai igazgató.
„Különleges élmény”
Orbán Balázs különösen annak fényében nevezte a látogatást különlegesnek, hogy milyen európai vezetők milyen kontextusban jutottak be a Fehér Házba Donald Trumphoz, és milyen lehetőségeik voltak. Ráadásul:
Egy ilyen szisztematikus előkészítő munka utáni látogatás, ami ilyen komplex megállapodás csomagnak a politikai jóváhagyásával ért véget, ilyen még nem volt.