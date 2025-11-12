Hírlevél

Orbán Balázs

Ezért páratlan siker a washingtoni megállapodás

A Trump–Orbán-találkozó nem csupán diplomáciai esemény volt, hanem egy stratégiai fordulópont. Orbán Balázs szerint ilyen szintű megállapodásra az új amerikai adminisztráció idején egyetlen más európai ország sem volt képes.
Orbán Balázs

Orbán Balázs úgy véli, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása nemcsak a két ország kapcsolatát erősítette meg, hanem új szintre emelte Magyarország nemzetközi súlyát is.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a Trump–Orbán-csúcs  európai viszonylatban is páratlan volt
Fotó: AFP

Az, ami Magyarország számára kinyílt, mint pálya, hogy egy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, ez szerintem páratlan európai összehasonlításban is” 

– fogalmazott a politikai igazgató.

Donald Trump ezt üzente az európai vezetőknek

„Különleges élmény” 

Orbán Balázs különösen annak fényében nevezte a látogatást különlegesnek, hogy milyen európai vezetők milyen kontextusban jutottak be a Fehér Házba Donald Trumphoz, és milyen lehetőségeik voltak. Ráadásul:

Egy ilyen szisztematikus előkészítő munka utáni látogatás, ami ilyen komplex megállapodás csomagnak a politikai jóváhagyásával ért véget, ilyen még nem volt.

