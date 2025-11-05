Orbán Balázs rendesen helyretette Pottyondy Edinát

Tisztelt Pottyondy Edina! Rengeteg energiát fektetett abba, hogy egy kampányvideó kulturális kontextusát elemezze, majd arra a következtetésre jusson, hogy az egésznek semmi értelme. Ez a nagy megfejtés. Meg persze a gyalázkodás. De ha már ennyi időt fordított a témára, engedje meg, hogy két további elemzési szemponttal segítsem a gondolatmenetét – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint Pottyondynak abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja (fotó: Facebook)

Pottyondy Edina hétfőn közzétett ugyanis egy videót a csatornáján – ebben többek között arra az MI-videóra reagált, amelyben Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter Marvel-bosszúállókként várják november 7-i amerikai útjukat. Pottyondy elsősorban azt feszegette, mit üzen mindez, és mennyire pontos a miniszterelnököt Amerika Kapitányként, Szijjártót Pókemberként, Lázárt pedig Vasemberként ábrázolni.

Orbán Balázs szerint Pottyondynak abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja. Ez Orbán Balázs szerint nagyon is érthető párhuzam a magyar miniszterelnökkel, aki a modern magyar politikatörténet legnagyobb küzdője: nála a meccs addig tart, amíg a magyarok meg nem nyerik azt.

A bsszúáállók és Ukrajna

A párhuzam eddig teljesen jogos.

A különbség azonban az, hogy a filmekben a Bosszúállók nagy igazságérzete és küldetéstudata miatt tragédiák sorozata következik be”

– fogalmazott. Mint írta: a nagy küzdelmek során kórházak, városok, sőt egész országrészek pusztulnak el. Nem véletlen, hogy több Bosszúálló – köztük Tony Stark – arra a következtetésre jut, hogy korlátozni kell, és a nemzetközi rendbe, egyfajta biztonsági architektúrába kell építeni a hősök világjobbító tevékenységét. Mert nem elegendő a jó szándék – az eredmény is számít. Ha valaminek az ára elfogadhatatlan mértékű emberi szenvedés, akkor az nem győzelem a politikai igazgató szerint.

Hozzátette: ez a helyzet Ukrajnával is. Olyan mértékű küldetéstudat tombol a világ progresszív liberálisaiban – és azok magyarországi képviselőiben –, hogy hajlandók lennének feláldozni minden ukrán embert azért, hogy a saját igazságaiknak érvényt szerezzenek, miközben kockára tennék az európai kontinens és benne Magyarország jövőjét is.