jobboldal

Orbán Balázs rendesen helyretette Pottyondy Edinát

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Élesen reagált Pottyondy Edina videójára Orbán Balázs: a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a tartalomkészítő félreértelmezte a kampányvideó üzenetét, miközben „gyalázkodásba” csúszott. Orbán úgy fogalmazott: Pottyondy hiába állította, hogy a filmnek nincs értelme, a felvetett párhuzam – Amerika Kapitány küzdelme és a magyar miniszterelnök kitartása között – szerinte helytálló, ám arra figyelmeztetett, hogy a „küldetéstudat” nem vezethet emberi szenvedéshez, és a béke érdekében mindkét féllel kommunikálni kell.
jobboldal

Tisztelt Pottyondy Edina! Rengeteg energiát fektetett abba, hogy egy kampányvideó kulturális kontextusát elemezze, majd arra a következtetésre jusson, hogy az egésznek semmi értelme. Ez a nagy megfejtés. Meg persze a gyalázkodás. De ha már ennyi időt fordított a témára, engedje meg, hogy két további elemzési szemponttal segítsem a gondolatmenetét – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs szerint Pottyondy Edina videója egy kórkép. Fotó: Facebook
Orbán Balázs szerint Pottyondynak abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja (fotó: Facebook)

Pottyondy Edina hétfőn közzétett ugyanis egy videót a csatornáján – ebben többek között arra az MI-videóra reagált, amelyben Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter Marvel-bosszúállókként várják november 7-i amerikai útjukat. Pottyondy elsősorban azt feszegette, mit üzen mindez, és mennyire pontos a miniszterelnököt Amerika Kapitányként, Szijjártót Pókemberként, Lázárt pedig Vasemberként ábrázolni.

@szijjarto.peter JÖVÜNK🇭🇺🇺🇸 #magyartiktok #szijjartotiktok #fyp #marvelstudios #spiderman ♬ eredeti hang - Szijjártó Péter

Orbán Balázs szerint Pottyondynak abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja. Ez Orbán Balázs szerint nagyon is érthető párhuzam a magyar miniszterelnökkel, aki a modern magyar politikatörténet legnagyobb küzdője: nála a meccs addig tart, amíg a magyarok meg nem nyerik azt. 

 

A bsszúáállók és Ukrajna

A párhuzam eddig teljesen jogos.

A különbség azonban az, hogy a filmekben a Bosszúállók nagy igazságérzete és küldetéstudata miatt tragédiák sorozata következik be”

– fogalmazott. Mint írta: a nagy küzdelmek során kórházak, városok, sőt egész országrészek pusztulnak el. Nem véletlen, hogy több Bosszúálló – köztük Tony Stark – arra a következtetésre jut, hogy korlátozni kell, és a nemzetközi rendbe, egyfajta biztonsági architektúrába kell építeni a hősök világjobbító tevékenységét. Mert nem elegendő a jó szándék – az eredmény is számít. Ha valaminek az ára elfogadhatatlan mértékű emberi szenvedés, akkor az nem győzelem a politikai igazgató szerint. 

Hozzátette: ez a helyzet Ukrajnával is. Olyan mértékű küldetéstudat tombol a világ progresszív liberálisaiban – és azok magyarországi képviselőiben –, hogy hajlandók lennének feláldozni minden ukrán embert azért, hogy a saját igazságaiknak érvényt szerezzenek, miközben kockára tennék az európai kontinens és benne Magyarország jövőjét is. 

 

Orbán Balázs tanácsa Pottyondynak

Orbán Balázs tájékoztatott, a magyar jobboldal és a világ békepárti hálózatai ezzel szemben azt mondják: azonnal véget kell vetni a harcoknak, mert az ár, amit az emberiség fizet, túl nagy, és nem igazolja a liberális célokat. Ezért vádol bennünket azzal, hogy az agresszor oldalán állunk.

„Ha nem lehet kommunikálni a harcoló felek mindegyikével, akkor hogyan lesz béke? Ön is tudja: sehogy.  Csakhogy Önt ez nem is zavarja. Mert Ön nem békét, hanem az igazságos háborúját akarja. Vagyunk viszont itt pár milliónyian, akiket viszont zavar, és mi nem akarjuk ezt a háborút. És azt sem szeretjük, ha emiatt naponta epét hánynak ránk. Esetleg érdemes lenne egyszer ezekről az emberekről is készítenie egy videót!” – zárta gondolatait Orbán Balázs.

 

 

