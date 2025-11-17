Hírlevél

Orbán Balázs

Orbán Balázs elárulta, hogy kik a rezsicsökkentés őrei – videó

A miniszterelnök politikai igazgatója idézte Orbán Viktor miniszterelnököt abból az interjúból, amelyet Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott szombaton. Orbán Balázs a gáz- és olajembargó alóli mentességről osztott meg rövid videót.
Orbán BalázsTrump-Orbán-csúcsszankciókminiszterelnökrezsicsökkentésMagyarország

Amint lapunk is megírta, szó esett az interjúban arról is, hogy Magyarország kivételt kapott az orosz olajexportra vonatkozó amerikai szankciók alól, most ezzel kapcsolatban Orbán Balázs a megállapodásról és annak érvényességéről osztott meg rövid videót.

Budapest, 2025. május 8.Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója előadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án.MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Balázs
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök az interjúban elmondta, megállapodtak Donald Trumppal abban, hogy mindaddig, amíg mindketten hivatalban vannak, ez érvényben marad. Elmagyarázta az amerikai elnöknek, hogy ha Magyarország elesik az orosz olajtól, az azonnali többszörös áremelkedést eredményez, és „háztartások millióinak” végét jelenti.

„Trump megértette, hogy Magyarországnak nincs alternatívája, hiszen nincs tengere”

– fejtette ki. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Németország már Magyarország előtt kivételt kapott a szankció alól.

Orbán Balázs a rezsicsökkentés őreit is megnevezte

A videóban az is elhangzik, hogy ennek nincs konkrét határideje, addig van érvényben, amíg a két vezető hivatalban van.

Orbán Viktor: Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket - a migráció pedig megváltoztat

Ahogyan Orbán Balázs ezzel kapcsolatban írta a bejegyzéshez:

„A rezsicsökkentésnek két őre van: egyik Washingtonban, a másik Budapesten.”

 

