Orbán Balázs elárulta, hogy kik a rezsicsökkentés őrei – videó

Amint lapunk is megírta, szó esett az interjúban arról is, hogy Magyarország kivételt kapott az orosz olajexportra vonatkozó amerikai szankciók alól, most ezzel kapcsolatban Orbán Balázs a megállapodásról és annak érvényességéről osztott meg rövid videót.

Orbán Balázs

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A miniszterelnök az interjúban elmondta, megállapodtak Donald Trumppal abban, hogy mindaddig, amíg mindketten hivatalban vannak, ez érvényben marad. Elmagyarázta az amerikai elnöknek, hogy ha Magyarország elesik az orosz olajtól, az azonnali többszörös áremelkedést eredményez, és „háztartások millióinak” végét jelenti.

„Trump megértette, hogy Magyarországnak nincs alternatívája, hiszen nincs tengere”

– fejtette ki. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy Németország már Magyarország előtt kivételt kapott a szankció alól.

Orbán Balázs a rezsicsökkentés őreit is megnevezte

A videóban az is elhangzik, hogy ennek nincs konkrét határideje, addig van érvényben, amíg a két vezető hivatalban van.