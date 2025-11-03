Orbán Balázs: Rosszul járnánk, ha az észt példát követnénk

Orbán Balázs jelzi, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd.

Orbán Balázs: Magyar Péter (b), Ursula von der Leyen alkuja nem jó a magyar családoknak. Fotó: AFP

Ám Észtország példája is rávilágít: a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék.

…ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára”

– utal Orbán Balázs arra, hogy a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére.

Nem fogjuk hagyni! Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig harcolni fogunk az alacsony energiaárakért!”

– zárja gondolatait Orbán Balázs.