Orbán Balázs: Rosszul járnánk, ha az észt példát követnénk

Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be, amellyel a villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják fedezni – hívja fel a figyelmet Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb, közösségi oldalára feltöltött posztjában.
Orbán Balázs jelzi, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd.
Ám Észtország példája is rávilágít: a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.
Az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék.
…ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára”
– utal Orbán Balázs arra, hogy a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére.
Nem fogjuk hagyni! Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig harcolni fogunk az alacsony energiaárakért!”
– zárja gondolatait Orbán Balázs.
