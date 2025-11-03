Hírlevél

Rendkívüli

Dühöng Putyin, Kína hátba szúrta Oroszországot

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Rosszul járnánk, ha az észt példát követnénk

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Észtország most szembesült azzal, mekkora árat fizet az orosz energiahordozókról való leválásért. Az ország rendszerirányítója, az Elering bejelentette: 2026 januárjától új díjat vezetnek be, amellyel a villamosenergia-rendszer stabilitását és az orosz hálózatról való leválás költségeit kívánják fedezni – hívja fel a figyelmet Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb, közösségi oldalára feltöltött posztjában.
Orbán Balázs jelzi, hogy Brüsszel azt ígérte, hogy az orosz energiáról való leválás mindenki számára megéri majd. 

Orbán Balázs Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)
Orbán Balázs: Magyar Péter (b), Ursula von der Leyen alkuja nem jó a magyar családoknak. Fotó: AFP

Ám Észtország példája is rávilágít: a brüsszeli háborús terv nem működik a gyakorlatban.

Az észt családok mostantól külön fizetnek a leválás következményeiért. Itthon is vannak, akik ezt az utat követnék. 

…ugyanezt a hibás, brüsszeli háborús politikát másolnák le – a magyar családok kárára”

 – utal Orbán Balázs arra, hogy a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére. 

Nem fogjuk hagyni! Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig harcolni fogunk az alacsony energiaárakért!”

 – zárja gondolatait Orbán Balázs.

 

