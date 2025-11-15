Orbán Balázs szemlélteti a háború és a béke közti különbséget

Hírlevél

Rendhagyó módon, egy előadáson keresztül szemlélteti a háború és a béke közötti különbséget a miniszterelnök politikai igazgatója.
Van, amit nem csak szavakkal kell vagy nem is lehet szavakkal olyan jól átadni, mint zenével és képekkel. Orbán Balázs egy előadás felvételét választotta a rendhagyó közlés módjául, mindennél jobban érzékeltetve, mit jelent a háború és mit jelent a béke. Nem mellesleg a Digitális Polgári Körök találkozója sem véletlenül kapta a háborúellenes gyűlés rendezvénynevet.

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója 
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

 

