Orbán Balázs szemlélteti a háború és a béke közti különbséget

Rendhagyó módon, egy előadáson keresztül szemlélteti a háború és a béke közötti különbséget a miniszterelnök politikai igazgatója.
Van, amit nem csak szavakkal kell vagy nem is lehet szavakkal olyan jól átadni, mint zenével és képekkel. Orbán Balázs egy előadás felvételét választotta a rendhagyó közlés módjául, mindennél jobban érzékeltetve, mit jelent a háború és mit jelent a béke. Nem mellesleg a Digitális Polgári Körök találkozója sem véletlenül kapta a háborúellenes gyűlés rendezvénynevet.
