Orbán Balázs keményen odaszúrt a Tisza jelöltjeinek

Eljött az igazság órája. Szivárognak a Tisza jelöltjei. Itt az újracsomagolt baloldali konglomerátum – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója kedden, Facebook bejegyzésében.

Orbán Balázs: A Tisza jelöltjei túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak Magyarország számára

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Orbán Balázs: Ha Magyarországon baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel veszi át az irányítást

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy tudhatjuk, ez mit jelent, ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel veszi át az irányítást:

„hazugságok és titkolózás a választások előtt, utána háborús politika, megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz”

– mutatott rá, majd hozzátette: