Lehullott a lepel, a Tisza Párt többé nem tagadhatja nyugdíjcsökkentési terveit

„Lehullott a lepel, mostanra az egész ország megismerte a Tisza nyugdíjterveit” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán. A politikai igazgató szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóztatná meg a nyugdíjakat, eltörölné a 13. havi juttatást, megszüntetné a Nők40-et és elvenné az élelmiszer-utalványokat is.
A magyar emberek pénzét akarják elvenni, hogy az ukrajnai háborút finanszírozhassák”
– fogalmazott a politikus.
„Így viselkedik az, akit hazugságon kaptak”
Orbán Balázs szerint Magyar Péter hisztérikus reakciói csak megerősítik a lebukás tényét.
Egymás után gyártotta az ideges posztokat és videókat, vádaskodott, perrel fenyegetőzött – pontosan úgy viselkedett, mint akit rajtakaptak”
– írta. A bejegyzésben rámutatott: a Tisza vezetője az MI-használatot próbálta ürügyként előrángatni, miközben ő maga is többször alkalmazta a mesterséges intelligenciát kampánycélokra.
„Etikai kódex? Súlyos öngól”
A politikai igazgató szerint abszurd, hogy épp Magyar Péter beszél etikai normákról, miközben saját múltja hitelteleníti ezt a törekvést.
Nem a legszilárdabb morális alap, ha valaki azzal épít karriert, hogy lehallgatja a feleségét, brüsszeli érdekeket szolgál és letagadja saját szakértőit”
– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: a Tisza Párt most próbálja elterelni a figyelmet a megszorítási terveiről.
„A cenzúra nem lehet a politika eszköze”
Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter már a technológiai óriásokat is bevonja a politikai küzdelmeibe.
Ahelyett, hogy válaszolna a kérdésekre, inkább a Facebook segítségével próbálja elnémítani azokat, akik beszélnek a nyugdíjcsökkentésről”
– hívta fel a figyelmet. Ez szerinte már a „nyugati típusú véleménycenzúra” jele.
A politikai igazgató hangsúlyozta: a magyar embereknek joguk van tudni, mire készül a Tisza Párt, mielőtt bizalmat szavaznának nekik:
Szerencsére van másik út – egy szabad, szuverén Magyarország, amely megőrzi a 13. havi nyugdíjat, és bevezeti a 14. havit is.”