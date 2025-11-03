Hírlevél

Orbán Balázs

Lehullott a lepel, a Tisza Párt többé nem tagadhatja nyugdíjcsökkentési terveit

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza Párt megszorításokra készül: adóztatná a nyugdíjakat, megszüntetné a 13. havi juttatást és felszámolná a Nők40 programot – vélekedett a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs szerint mindez Brüsszel háborús tervének része.
Orbán Balázsetikai kódexTisza PártMagyar Péter

„Lehullott a lepel, mostanra az egész ország megismerte a Tisza nyugdíjterveit” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán. A politikai igazgató szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóztatná meg a nyugdíjakat, eltörölné a 13. havi juttatást, megszüntetné a Nők40-et és elvenné az élelmiszer-utalványokat is. 

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint lehullott a lepel a Tisza Párt terveiről
Forrás: Pinterest

A magyar emberek pénzét akarják elvenni, hogy az ukrajnai háborút finanszírozhassák” 

– fogalmazott a politikus.

„Így viselkedik az, akit hazugságon kaptak”

Orbán Balázs szerint Magyar Péter hisztérikus reakciói csak megerősítik a lebukás tényét. 

Egymás után gyártotta az ideges posztokat és videókat, vádaskodott, perrel fenyegetőzött – pontosan úgy viselkedett, mint akit rajtakaptak” 

– írta. A bejegyzésben rámutatott: a Tisza vezetője az MI-használatot próbálta ürügyként előrángatni, miközben ő maga is többször alkalmazta a mesterséges intelligenciát kampánycélokra.

Tizennegyedik havi nyugdíj kontra tiszás megszorítások – két világ küzdelme

„Etikai kódex? Súlyos öngól”

A politikai igazgató szerint abszurd, hogy épp Magyar Péter beszél etikai normákról, miközben saját múltja hitelteleníti ezt a törekvést. 

Nem a legszilárdabb morális alap, ha valaki azzal épít karriert, hogy lehallgatja a feleségét, brüsszeli érdekeket szolgál és letagadja saját szakértőit” 

– fogalmazott Orbán Balázs, hozzátéve: a Tisza Párt most próbálja elterelni a figyelmet a megszorítási terveiről.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint Magyar Péter pontosan úgy viselkedik, mint akit rajtakaptak
Forrás: AFP

„A cenzúra nem lehet a politika eszköze”

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter már a technológiai óriásokat is bevonja a politikai küzdelmeibe. 

Ahelyett, hogy válaszolna a kérdésekre, inkább a Facebook segítségével próbálja elnémítani azokat, akik beszélnek a nyugdíjcsökkentésről” 

– hívta fel a figyelmet. Ez szerinte már a „nyugati típusú véleménycenzúra” jele.

A politikai igazgató hangsúlyozta: a magyar embereknek joguk van tudni, mire készül a Tisza Párt, mielőtt bizalmat szavaznának nekik:

Szerencsére van másik út – egy szabad, szuverén Magyarország, amely megőrzi a 13. havi nyugdíjat, és bevezeti a 14. havit is.”

