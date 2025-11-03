Lehullott a lepel, a Tisza Párt többé nem tagadhatja nyugdíjcsökkentési terveit

„Lehullott a lepel, mostanra az egész ország megismerte a Tisza nyugdíjterveit” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán. A politikai igazgató szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárásoknak megfelelően adóztatná meg a nyugdíjakat, eltörölné a 13. havi juttatást, megszüntetné a Nők40-et és elvenné az élelmiszer-utalványokat is.

Orbán Balázs szerint lehullott a lepel a Tisza Párt terveiről

A magyar emberek pénzét akarják elvenni, hogy az ukrajnai háborút finanszírozhassák”

– fogalmazott a politikus.

„Így viselkedik az, akit hazugságon kaptak”

Orbán Balázs szerint Magyar Péter hisztérikus reakciói csak megerősítik a lebukás tényét.

Egymás után gyártotta az ideges posztokat és videókat, vádaskodott, perrel fenyegetőzött – pontosan úgy viselkedett, mint akit rajtakaptak”

– írta. A bejegyzésben rámutatott: a Tisza vezetője az MI-használatot próbálta ürügyként előrángatni, miközben ő maga is többször alkalmazta a mesterséges intelligenciát kampánycélokra.