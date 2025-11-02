Cenzúrát hirdetett a közösség médiában a Tisza Párt? Elhallgattatnák az igazságot

Miután Magyar Péter perrel fenyegetőzött a nyugdíjcsökkentési tervek leleplezése miatt, most párttársa, Dávid Dóra, a Meta egykori jogtanácsosa buzdítja a szimpatizánsokat, hogy jelentsék az erről szóló bejegyzéseket. Ezzel – Orbán Balázs szerint – tudatosan próbálják korlátozni a kormányoldal üzeneteinek elérését a Facebookon.
„Nem engedhetjük, hogy útját állják az igazságnak”
A politikus szerint mindez újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt valójában nem a „szabadság pártja”, hanem a cenzúra pártja. Hidvéghi arra kérte a magyarokat, hogy töltsék ki és küldjék vissza a Nemzeti Konzultációt, mert ezzel mindenki kiállhat a valóság és a nemzeti érdek mellett.
A Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – és elveszítették a pert. Most sem engedhetjük, hogy útját állják az igazságnak!”
– írta Orbán Balázs.