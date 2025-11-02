Cenzúrát hirdetett a közösség médiában a Tisza Párt? Elhallgattatnák az igazságot

„Nem engedhetjük, hogy útját állják az igazságnak”

A politikus szerint mindez újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt valójában nem a „szabadság pártja”, hanem a cenzúra pártja. Hidvéghi arra kérte a magyarokat, hogy töltsék ki és küldjék vissza a Nemzeti Konzultációt, mert ezzel mindenki kiállhat a valóság és a nemzeti érdek mellett.

A Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – és elveszítették a pert. Most sem engedhetjük, hogy útját állják az igazságnak!”

– írta Orbán Balázs.