Washingtonban komolyan veszik a békét – és Magyarország ebben kulcsszerepet kaphat

Orbán Balázs a Mediaworksnek nyilatkozva, Washingtonba tartva elmondta: folyamatosan egyeztetnek az amerikai partnerekkel, és azt tapasztalják, hogy valósak a Trump-adminisztráció szándékai a béke megteremtésére – számolt be a Teol.
Ők saját magukat nem a konfliktus részének, hanem a béketeremtés szereplőjének tekintik, ellentétben a Biden-féle kormányzattal, amely az Egyesült Államokat a háború egyik oldalán álló félként határozta meg”
– fogalmazott Orbán Balázs.
A politikai igazgató szerint az amerikaiak is látják, hogy jelenleg sem Oroszország, sem Ukrajna vezetője nem érdekelt a háború lezárásában. „Ha nincs egy külső nagyhatalom, amely képes mindkét felet rábírni a szándékaik megváltoztatására, akkor nincs esély a békére” – szögezte le.
Orbán Balázs szerint
az amerikaiak egy bonyolult diplomáciai művelet közepén tartanak, amelynek célja, hogy rábírják a feleket a tárgyalásokra.
Hozzátette, remélik, hogy Magyarország, mint Európa egyetlen békepárti országa, ebben a folyamatban szerepet tud vállalni.
Gazdasági és energetikai kérdések a középpontban
Orbán Viktor és Donald Trump pénteki washingtoni találkozóján kiemelt szerepet kapnak a gazdasági és energetikai témák is. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban kiemelte: az energiabiztonság és az energiaszuverenitás kulcsfontosságú kérdések Magyarország számára, különösen háborús időszakban.
Minden ország vezetője azon dolgozik, hogy versenyképes áron biztosítsa az energiát az ipar és a lakosság számára. Az Európai Unióban viszont a döntések következményeként folyamatosan drágul az energia”
– emlékeztetett.
A politikai igazgató szerint Magyarország hosszú távú stratégiája eredményeképpen ma kiszámítható módon és versenyképes áron biztosított az energiaellátás, ami segíti az ipart és a háztartásokat egyaránt.
Újraindulhat a magyar–amerikai gazdasági együttműködés
Orbán Balázs kitért arra is, hogy a Biden-adminisztráció politikai döntései megnehezítették az amerikai és magyar cégek együttműködését.
„Szeretnénk felszedni ezeket a politikai okokból telepített aknazárakat, újra létrehozni a kettős adóztatásról szóló egyezményt, és kulcsszektorokban – például a hadiiparban, az űriparban vagy a pénzügyi területeken – együttműködéseket kötni”
– hangsúlyozta.
Hozzátette: Magyarország az Európai Unióban békepárti álláspontja miatt szankciók alatt áll, ezért különösen fontos, hogy a nyugati világban és azon kívül is stratégiai partnerekre találjon.
Az Egyesült Államok ebben segíthet nekünk az uniós szankciók hatásainak kivédésében”
– jelentette ki Orbán Balázs.