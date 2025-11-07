Washingtonban komolyan veszik a békét – és Magyarország ebben kulcsszerepet kaphat

Hírlevél

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Trump-adminisztráció valódi szándéka az ukrajnai háború lezárása. Orbán Balázs a washingtoni csúcstalálkozót megelőzően az orosz-ukrán békefolyamatról, az energiabiztonságról és az amerikai-magyar kapcsolatok újraépítéséről beszélt a Mediaworks tudósítójának.
Orbán Balázs a Mediaworksnek nyilatkozva, Washingtonba tartva elmondta: folyamatosan egyeztetnek az amerikai partnerekkel, és azt tapasztalják, hogy valósak a Trump-adminisztráció szándékai a béke megteremtésére – számolt be a Teol

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatását megelőző egyeztetésen a Karmelita kolostorban (forrás: Facebook/Orbán Balázs)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatását megelőző egyeztetésen a Karmelita kolostorban (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Ők saját magukat nem a konfliktus részének, hanem a béketeremtés szereplőjének tekintik, ellentétben a Biden-féle kormányzattal, amely az Egyesült Államokat a háború egyik oldalán álló félként határozta meg”

– fogalmazott Orbán Balázs.

A politikai igazgató szerint az amerikaiak is látják, hogy jelenleg sem Oroszország, sem Ukrajna vezetője nem érdekelt a háború lezárásában. „Ha nincs egy külső nagyhatalom, amely képes mindkét felet rábírni a szándékaik megváltoztatására, akkor nincs esély a békére” – szögezte le.

Orbán Viktor: „Aztán jött Donald Trump és kimondta, hogy igazunk van”

Orbán Balázs szerint 

az amerikaiak egy bonyolult diplomáciai művelet közepén tartanak, amelynek célja, hogy rábírják a feleket a tárgyalásokra. 

Hozzátette, remélik, hogy Magyarország, mint Európa egyetlen békepárti országa, ebben a folyamatban szerepet tud vállalni.

Gazdasági és energetikai kérdések a középpontban

Orbán Viktor és Donald Trump pénteki washingtoni találkozóján kiemelt szerepet kapnak a gazdasági és energetikai témák is. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban kiemelte: az energiabiztonság és az energiaszuverenitás kulcsfontosságú kérdések Magyarország számára, különösen háborús időszakban.

Minden ország vezetője azon dolgozik, hogy versenyképes áron biztosítsa az energiát az ipar és a lakosság számára. Az Európai Unióban viszont a döntések következményeként folyamatosan drágul az energia”

– emlékeztetett.

A politikai igazgató szerint Magyarország hosszú távú stratégiája eredményeképpen ma kiszámítható módon és versenyképes áron biztosított az energiaellátás, ami segíti az ipart és a háztartásokat egyaránt.

Újraindulhat a magyar–amerikai gazdasági együttműködés

Orbán Balázs kitért arra is, hogy a Biden-adminisztráció politikai döntései megnehezítették az amerikai és magyar cégek együttműködését. 

„Szeretnénk felszedni ezeket a politikai okokból telepített aknazárakat, újra létrehozni a kettős adóztatásról szóló egyezményt, és kulcsszektorokban – például a hadiiparban, az űriparban vagy a pénzügyi területeken – együttműködéseket kötni” 

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Magyarország az Európai Unióban békepárti álláspontja miatt szankciók alatt áll, ezért különösen fontos, hogy a nyugati világban és azon kívül is stratégiai partnerekre találjon. 

Az Egyesült Államok ebben segíthet nekünk az uniós szankciók hatásainak kivédésében” 

– jelentette ki Orbán Balázs.

 

