Washingtonban komolyan veszik a békét – és Magyarország ebben kulcsszerepet kaphat

Orbán Balázs a Mediaworksnek nyilatkozva, Washingtonba tartva elmondta: folyamatosan egyeztetnek az amerikai partnerekkel, és azt tapasztalják, hogy valósak a Trump-adminisztráció szándékai a béke megteremtésére – számolt be a Teol.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatását megelőző egyeztetésen a Karmelita kolostorban (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Ők saját magukat nem a konfliktus részének, hanem a béketeremtés szereplőjének tekintik, ellentétben a Biden-féle kormányzattal, amely az Egyesült Államokat a háború egyik oldalán álló félként határozta meg”

– fogalmazott Orbán Balázs.

A politikai igazgató szerint az amerikaiak is látják, hogy jelenleg sem Oroszország, sem Ukrajna vezetője nem érdekelt a háború lezárásában. „Ha nincs egy külső nagyhatalom, amely képes mindkét felet rábírni a szándékaik megváltoztatására, akkor nincs esély a békére” – szögezte le.