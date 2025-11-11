Orbán Balázs: Trumppal ilyen mélységű megállapodást európai ország nem kötött

„Európai összehasonlításban is páratlan volt a magyar-amerikai csúcs, mert Magyarország számára egyedülálló módon nyílt meg az a lehetőség, hogy szisztematikus előkészítő munka után komplex, stratégiai megállapodáscsomagot kössön az Egyesült Államokkal – ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes Trump elnök újbóli hivatalba lépése óta” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy több stratégiai területen is születtek megállapodások:

mentességet kaptunk az orosz energiára vonatkozó szankciók alól;

új típusú energetikai együttműködést indítunk az LNG, valamint a nukleáris fűtőanyag beszerzésének és a nukleáris technológiának a terén;

a gazdasági együttműködés keretében számos új amerikai befektetés érkezik hazánkba;

új haditechnikai és űrkutatási együttműködések is születtek;

megállapodtunk egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról is.

A politikus úgy fogalmazott: Donald Trump a tárgyalást úgy értékelte, hogy 5:0 Orbán Viktornak. Hozzátette:

A fentieken túl talán a legfontosabb, hogy az orosz–ukrán háború lezárása minél hamarabb megtörténjen – az ezzel kapcsolatos tervek is a megbeszélés tárgyát képezték.

Elárulta, hogy Brüsszel az eredmények nyilvánosságra kerülése után azonnal kimutatta a foga fehérjét, és bejelentette, hogy továbbra is elvárja Magyarországtól a magyar-orosz energetikai kapcsolatok felszámolását.

„Az a gondolat, hogy lemondjunk a kiszámítható, jó áron érkező energiáról, egyenesen őrültség. Magyarország célja a diverzifikált energiabeszerzés: minden égtáj felől érkezhessen energia, és mi dönthessük el, honnan szerezzük azt be. Ha valamelyik forrásról önként lemondunk, magunk alól húzzuk ki a tartópilléreket. Igent mondunk a diverzifikációra és az energiaszuverenitásra – és mindezekről nem szabad lemondanunk geopolitikai konfliktusok miatt. A magyar ellenzék Brüsszelhez csatlakozva, némileg érthetetlen módon szintén nekirontott a magyar-amerikai megállapodásnak, annak ellenére, hogy az minden magyar ember érdekét szolgálja. Az ukrán elnök nyilatkozatait elnézve Kijevben sem bontottak pezsgőt a hír hallatán” – magyarázta.