Orbán Balázs: Trumppal ilyen mélységű megállapodást európai ország nem kötött

„Európai összehasonlításban is páratlan volt a magyar-amerikai csúcs, mert Magyarország számára egyedülálló módon nyílt meg az a lehetőség, hogy szisztematikus előkészítő munka után komplex, stratégiai megállapodáscsomagot kössön az Egyesült Államokkal – ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes Trump elnök újbóli hivatalba lépése óta” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte, hogy több stratégiai területen is születtek megállapodások:
- mentességet kaptunk az orosz energiára vonatkozó szankciók alól;
- új típusú energetikai együttműködést indítunk az LNG, valamint a nukleáris fűtőanyag beszerzésének és a nukleáris technológiának a terén;
- a gazdasági együttműködés keretében számos új amerikai befektetés érkezik hazánkba;
- új haditechnikai és űrkutatási együttműködések is születtek;
- megállapodtunk egy pénzügyi védőpajzs létrehozásáról is.
A politikus úgy fogalmazott: Donald Trump a tárgyalást úgy értékelte, hogy 5:0 Orbán Viktornak. Hozzátette:
A fentieken túl talán a legfontosabb, hogy az orosz–ukrán háború lezárása minél hamarabb megtörténjen – az ezzel kapcsolatos tervek is a megbeszélés tárgyát képezték.
Elárulta, hogy Brüsszel az eredmények nyilvánosságra kerülése után azonnal kimutatta a foga fehérjét, és bejelentette, hogy továbbra is elvárja Magyarországtól a magyar-orosz energetikai kapcsolatok felszámolását.
„Az a gondolat, hogy lemondjunk a kiszámítható, jó áron érkező energiáról, egyenesen őrültség. Magyarország célja a diverzifikált energiabeszerzés: minden égtáj felől érkezhessen energia, és mi dönthessük el, honnan szerezzük azt be. Ha valamelyik forrásról önként lemondunk, magunk alól húzzuk ki a tartópilléreket. Igent mondunk a diverzifikációra és az energiaszuverenitásra – és mindezekről nem szabad lemondanunk geopolitikai konfliktusok miatt. A magyar ellenzék Brüsszelhez csatlakozva, némileg érthetetlen módon szintén nekirontott a magyar-amerikai megállapodásnak, annak ellenére, hogy az minden magyar ember érdekét szolgálja. Az ukrán elnök nyilatkozatait elnézve Kijevben sem bontottak pezsgőt a hír hallatán” – magyarázta.
Orbán–Trump-találkozó és a béke
Hangsúlyozta: „A következő időszakban várhatóan együttes erővel próbálják majd meg aláásni ezt a megállapodást, amely nélkül az energia ára az egekbe szökne, és a magyar gazdaság ellehetetlenülne. Már most is folyamatosak a politikai szabotázsakciók, ezért nekünk most minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy meg tudjuk védeni az elért eredményeket”.
Mint mondta,
a tárgyalások során megerősítést nyert, hogy az amerikaiak hisznek a háború lezárásában, és ennek kulcsa véleményük szerint a folyamatos kommunikáció.
A tengerentúl bizakodóak az orosz–amerikai elnöki béketárgyalás megvalósulásával kapcsolatban is, amelyet továbbra is Budapestre terveznek. Magyarországnak ebben az ügyben is mindent meg kell tennie, amivel segíteni tudja a békéhez vezető tárgyalás megvalósulását.
„A háború, illetve a béke esélye sokakat foglalkoztat, de most mindenki részéről stratégiai nyugalomra van szükség. Aki csak a napi sajtóhírekből tájékozódik, könnyen elveszhet az egymásnak is ellentmondó hírek ködében. Az Egyesült Államok részéről komplex, bonyolult diplomáciai művelet zajlik, melynek a lényege, hogy mindkét harcoló felet eljuttassa arra a belátásra, hogy nem érdekük a háború folytatása. Ezért folyamatos a tárgyalás, a kommunikáció, a nyomásgyakorlás és az engedmények váltakozása. Európa akkor járna el legjobban, ha önállóan vagy Amerikát támogatva a béketörekvéseket segítené.
Ehelyett viszont Brüsszel beszorult egy, a Biden-adminisztráció által indított háborús stratégiába, amellyel romba döntötte az európai gazdaságot, miközben nem tudta térdre kényszeríteni az oroszokét. Amerika épp ki akarja szabadítani magát a gazdasági béklyók alól, Brüsszel viszont még jobban láncra veri önmagát.
Ha az Európai Unió nem képes letérni erről az útról, annak a gazdaságon is túlmutató, súlyos következményei lesznek. Nem véletlen, hogy Európában egyre nőnek a társadalmi feszültségek, és több nagy európai tagállamban polgárháború közeli állapotokig fokozódik a helyzet. Az európai versenyképesség romlása, a hanyatló életszínvonal és a középosztály kivéreztetése miatt egyre nő a társadalmi elégedetlenség – írta Orbán Balázs.
A védőpajzs
„Azok, akik a szuverén Magyarország ellen dolgoznak, természetesen nem fogják annyiban hagyni: továbbra is számítunk beavatkozási kísérletekre, külső támadásokra. A megállapodás részeként létrejött pénzügyi védőpajzs ilyen értelemben a biztonság záloga: üzenet a spekulánsoknak, hogy ne is próbálkozzanak.
Brüsszel stratégiájának tudatos része, hogy visszatartja a forrásokat, ezzel rontja a magyarok életszínvonalát. Ebben partner a magyar ellenzék egy része is. 2026-ban az országgyűlési választásokat követően új korszak kezdődik a Brüsszellel vívott küzdelemben, de addig is, ez a magyar–amerikai pénzügyi együttműködés védelmet nyújt a magyar családok és a gazdaság szereplői számára.
Akinek hallania kellett a spekulánsoknak szóló üzenetet, az meghallotta – erről tanúskodnak a felfokozott reakciók a nemzetközi liberális körökben és a hazai ellenzék soraiban is. Többek között erről beszéltünk az InfoRádió Aréna című műsorában” – zárta gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.