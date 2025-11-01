Hírlevél

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Economist szerint Ukrajnának 2026 és 2029 között mintegy 361,8 milliárd eurónyi pénzügyi és katonai segítségre lesz szüksége. Ez a lap számítása szerint az Európai Unió teljes többéves költségvetésének körülbelül 18%-a – mutatott rá Orbán Balázs legújabb közösségi oldalára feltöltött posztjában.
Orbán BalázsBrüsszelZelenszkijUkrajnaEurópai Unió

Orbán Balázs rámutatott, hogy ebből, a lap becslése szerint, ha az Egyesült Államok visszafogná a támogatást, az EU-nak mintegy 304 milliárd eurót, Nagy-Britanniának körülbelül 56,7 milliárdot kellene előteremtenie.

Orbán Balázs: Újabb háborús számlát küldene Brüsszel
Brüsszel a finanszírozást az uniós költségvetésből és a sokat vitatott befagyasztott orosz állami eszközöket felhasználásával fedezné.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, Belgium már most ellenáll, de heves viták dúlnak az uniós vezetők között.

Orbán Balázs arról is beszámol, hogy Ukrajna költségvetési hiánya a korábbi becslések kétszeresére nőtt, és az ország új IMF-programra szorul. Amit természetesen nekünk kellene visszafizetni, de mi nem akarunk háborút, és nem akarunk újabb adósságot sem.

…mi a magyar emberek biztonságát védjük, nem mások érdekeit szolgáljuk”

– zárja gondolatait a politikus.

 

