Orbán Balázs rámutatott, hogy ebből, a lap becslése szerint, ha az Egyesült Államok visszafogná a támogatást, az EU-nak mintegy 304 milliárd eurót, Nagy-Britanniának körülbelül 56,7 milliárdot kellene előteremtenie.

Orbán Balázs: Újabb háborús számlát küldene Brüsszel Forrás: Orbán Balázs Facebook

Brüsszel a finanszírozást az uniós költségvetésből és a sokat vitatott befagyasztott orosz állami eszközöket felhasználásával fedezné.

Ahogy korábban mi is írtunk róla, Belgium már most ellenáll, de heves viták dúlnak az uniós vezetők között.

Orbán Balázs arról is beszámol, hogy Ukrajna költségvetési hiánya a korábbi becslések kétszeresére nőtt, és az ország új IMF-programra szorul. Amit természetesen nekünk kellene visszafizetni, de mi nem akarunk háborút, és nem akarunk újabb adósságot sem.

…mi a magyar emberek biztonságát védjük, nem mások érdekeit szolgáljuk”

– zárja gondolatait a politikus.