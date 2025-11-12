Orbán Balázs: Vigyázat! Új köntösben tér vissza a migrációs kvóta!

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az Európai Bizottság új javaslata, az úgynevezett szolidaritási alap valójában a kötelező kvótarendszer újracsomagolt változata. A terv értelmében a tagállamoknak át kellene venniük menedékkérőket a migrációs nyomás alatt álló országoktól, vagy – ha ezt elutasítják – pénzügyi hozzájárulással kellene „kiváltaniuk” a részvételt. Orbán Balázs szerint ez nem a közös európai felelősségvállalás, hanem Brüsszel hatalmi kísérlete a tagállamok önállóságának gyengítésére.
Sem pénzt nem adunk, sem migránsokat nem fogadunk”
– szögezte le a politikus.
Magyarország nemet mond Brüsszel akaratára
Miközben Magyarország naponta százával akadályozza meg az illegális határátlépéseket, Brüsszel szerint hazánk nem áll migrációs nyomás alatt – ezért támogatás sem jár. Orbán Balázs összegzése lesújtó:
Ez nem értékelés, hanem politikai üzenet: azok kapnak támogatást, akik végrehajtják Brüsszel akaratát.”
Magyarország viszont nem enged: sem pénzt nem ad, sem migránsokat nem fogad, mert a kormány szerint a brüsszeli döntés gyengíti Európa biztonságát és újra a 2015-ös hibákat ismétli meg.