Orbán Balázs: Vigyázat! Új köntösben tér vissza a migrációs kvóta!

Magyarország nemet mond Brüsszel akaratára

Miközben Magyarország naponta százával akadályozza meg az illegális határátlépéseket, Brüsszel szerint hazánk nem áll migrációs nyomás alatt – ezért támogatás sem jár. Orbán Balázs összegzése lesújtó:

Ez nem értékelés, hanem politikai üzenet: azok kapnak támogatást, akik végrehajtják Brüsszel akaratát.”

Magyarország viszont nem enged: sem pénzt nem ad, sem migránsokat nem fogad, mert a kormány szerint a brüsszeli döntés gyengíti Európa biztonságát és újra a 2015-ös hibákat ismétli meg.