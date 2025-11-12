Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak a Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Úristen!

Jézus megjelent Franciaországban? Itt a Vatikán reakciója

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Vigyázat! Új köntösben tér vissza a migrációs kvóta!

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel ismét a kötelező kvótákhoz nyúl, ezúttal „szolidaritási alap” néven. Orbán Balázs szerint ez nem más, mint a migrációs döntéshozatal központosítása a nemzeti szuverenitás rovására – Magyarország viszont továbbra is védi saját határait és döntési jogát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsBrüsszelEurópai Unió Szolidaritási Alapmigráció

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az Európai Bizottság új javaslata, az úgynevezett szolidaritási alap valójában a kötelező kvótarendszer újracsomagolt változata. A terv értelmében a tagállamoknak át kellene venniük menedékkérőket a migrációs nyomás alatt álló országoktól, vagy – ha ezt elutasítják – pénzügyi hozzájárulással kellene „kiváltaniuk” a részvételt. Orbán Balázs szerint ez nem a közös európai felelősségvállalás, hanem Brüsszel hatalmi kísérlete a tagállamok önállóságának gyengítésére.

Orbán Balázs
Orbán Balázs leszögezte: Magyarország továbbra sem enged migráció kérdésében
Forrás: Europarl.europa.eu 

Sem pénzt nem adunk, sem migránsokat nem fogadunk”

– szögezte le a politikus.

Donald Trump ezt üzente az európai vezetőknek

Magyarország nemet mond Brüsszel akaratára

Miközben Magyarország naponta százával akadályozza meg az illegális határátlépéseket, Brüsszel szerint hazánk nem áll migrációs nyomás alatt – ezért támogatás sem jár. Orbán Balázs összegzése lesújtó:

Ez nem értékelés, hanem politikai üzenet: azok kapnak támogatást, akik végrehajtják Brüsszel akaratát.”

Magyarország viszont nem enged: sem pénzt nem ad, sem migránsokat nem fogad, mert a kormány szerint a brüsszeli döntés gyengíti Európa biztonságát és újra a 2015-ös hibákat ismétli meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!