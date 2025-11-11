Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Volodimir Zelenszkij egyik interjújára, amelyben az ukrán elnök arról beszélt, hogy európai katonákat szeretne a háborúba küldeni.

Orbán Balázs: Zelenszkij félelmetes beismerése, európai katonákat akar a háborúba

Fotó: Suzanne Plunkett / AFP

„Félelmetes beismerés: Zelenszkij még ma európai katonákat akar a háborúba küldeni” – írta Orbán Balázs a bejegyzésében.

Az általa megosztott videóban Zelenszkij arról beszél, hogy az Egyesült Államokban európai vezetőkkel is egyeztettek, és „propozíció” van arra, hogy egyes országok katonákat küldjenek a frontvonalra. Az ukrán elnök szavai szerint „a kezdeményezés francia és brit vezetésű”, és „már ma” szeretnék ezt megvalósítani.

Orbán Balázs szerint ez a kijelentés „félelmetes beismerés” arról, hogy az ukrán elnök és bizonyos nyugati vezetők a háború további kiterjesztésében gondolkodnak, nem pedig a béke mielőbbi megteremtésében.

Magyarország álláspontja ezzel szemben egyértelmű:

a kormány a béke mielőbbi elérését támogatja, és elutasít minden olyan lépést, amely közvetlenül sodorhatná háborúba Európát.

Orbán Balázs korábban is hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem támogatja a katonai eszkalációt, hanem a diplomáciai megoldások és a tárgyalásos rendezés híve.