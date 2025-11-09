Orbán Balázs keményen helyre tette Zelenszkijt – ezt nem teszi zsebre!

„Orbán Viktor nem Ukrajna ügynökeként, hanem a magyar nemzeti érdek mentén tárgyalt Washingtonban. Zelenszkij elnök ezt kérte számon Magyarországon: azt állítja, hogy aki nem az ukrán érdeket képviseli, az szükségszerűen az oroszoknak kedvez" – kezdte vasárnapi posztját Orbán Balázs. A politikus az ukrán elnök minapi nyilatkozatára reagált, miszerint a magyar tárgyalódelegáció „Oroszország élő üzenetszolgálata volt az Egyesült Államokban”, és a magyar kormány „Moszkva retorikáját szolgálja”, amikor nemet mond az ukrán EU-csatlakozásra.

Orbán Balázs reagált Volodimir Zelenszkij minapi sajtónyilatkozatára

Orbán Balázs: Zelenszkij nem érti

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ominózus nyilatkozat jól mutatja, hogy „Ukrajna elnöke láthatóan még mindig nem érti, hogy Magyarország (az Egyesült Államokkal szövetségben) a béke pártján áll." Majd segítve Zelenszkijnek, hozzátette:

Ez azt jelenti, hogy nem egyik vagy másik harcoló fél érdekeit szolgáljuk, hanem a biztonságot és a gazdasági stabilitást tartjuk szem előtt – akkor is, ha ezzel gyakran egyedül maradunk Európában.

Orbán Balázs úgy látja, hogy a két ország humanitárius és nemzeti érdek alapon most is együttműködik. Azt azonban senki, még Zelenszkij elnök sem várhatja el, hogy Magyarország a magyar helyett ukrán érdeket szolgáljon. „Ez vonatkozik Ukrajna EU-csatlakozására is: a magyar emberek az erről szóló véleménynyilvánító szavazáson világosan döntöttek, és nemet mondtak Ukrajna gyorsított csatlakozására" – toldotta meg az előzőeket, végül egy kéréssel fordult Zelenszkijtől: