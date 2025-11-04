Orbán Viktor: A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban tételesen elemzi azt az üzenetet, amit a nemzetközi bankárvilág követel tőle.

Orbán Viktor

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A bankárok véleménye szerint csökkenteni kell a gazdasági támogatásokat.

Inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség”

– hangzik a miniszterelnök válasza a felvetésre.

2. A 13. havi nyugdíjat maximalizálni kéne, a 14. havi nyugdíjat pedig el kellene felejteni. A kormány álláspontja viszont az, hogy a 14. havi nyugdíj több lépésben ugyan, de január 1-jétől bevezetésre kerül. A 13. havi nyugdíj kapcsán Orbán Viktor kijelentette:

maximalizálásáról szó sem lehet; ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk.”

3. A többgyermekes édesanyák adómentességét a bankárok szerint nem szabadna végigvinni, a kormány véleménye viszont az, hogy minél gyorsabban, annál jobb.

4. A 3 százalékos hitelkamat, az az első otthon a fiatalok számára. Utolsó vérig kell harcolni érte.

5. Ahogy a rezsicsökkentés is marad!

6. Az árrésstop kivezetése helyett pedig inkább a kiterjesztés a kívánatos cél.

Végül a bankárok szerint a piac a Tisza Párt győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint. Orbán Viktor megjegyzi: