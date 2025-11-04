Orbán Viktor: A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban tételesen elemzi azt az üzenetet, amit a nemzetközi bankárvilág követel tőle.
- A bankárok véleménye szerint csökkenteni kell a gazdasági támogatásokat.
Inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség”
– hangzik a miniszterelnök válasza a felvetésre.
2. A 13. havi nyugdíjat maximalizálni kéne, a 14. havi nyugdíjat pedig el kellene felejteni. A kormány álláspontja viszont az, hogy a 14. havi nyugdíj több lépésben ugyan, de január 1-jétől bevezetésre kerül. A 13. havi nyugdíj kapcsán Orbán Viktor kijelentette:
maximalizálásáról szó sem lehet; ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk.”
3. A többgyermekes édesanyák adómentességét a bankárok szerint nem szabadna végigvinni, a kormány véleménye viszont az, hogy minél gyorsabban, annál jobb.
4. A 3 százalékos hitelkamat, az az első otthon a fiatalok számára. Utolsó vérig kell harcolni érte.
5. Ahogy a rezsicsökkentés is marad!
6. Az árrésstop kivezetése helyett pedig inkább a kiterjesztés a kívánatos cél.
Végül a bankárok szerint a piac a Tisza Párt győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint. Orbán Viktor megjegyzi:
A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre, meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új.”