Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak

Orbán Viktor szerint a nemzetközi bankárhálózat véleménye az, hogy csökkentsék a támogatásokat, vegyék el a juttatásokat, vezessék ki az árrésstopot, és a piac is a Tisza Párt győzelmére fogad.
Orbán ViktorkormánybankárTisza Pártárrésstop

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban tételesen elemzi azt az üzenetet, amit a nemzetközi bankárvilág követel tőle.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
  1. A bankárok véleménye szerint csökkenteni kell a gazdasági támogatásokat. 

Inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség” 

– hangzik a miniszterelnök válasza a felvetésre.

2. A 13. havi nyugdíjat maximalizálni kéne, a 14. havi nyugdíjat pedig el kellene felejteni. A kormány álláspontja viszont az, hogy a 14. havi nyugdíj több lépésben ugyan, de január 1-jétől bevezetésre kerül. A 13. havi nyugdíj kapcsán Orbán Viktor kijelentette: 

maximalizálásáról szó sem lehet; ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk.”

3. A többgyermekes édesanyák adómentességét a bankárok szerint nem szabadna végigvinni, a kormány véleménye viszont az, hogy minél gyorsabban, annál jobb.

4. A 3 százalékos hitelkamat, az az első otthon a fiatalok számára. Utolsó vérig kell harcolni érte. 

5. Ahogy a rezsicsökkentés is marad!

6. Az árrésstop kivezetése helyett pedig inkább a kiterjesztés a kívánatos cél.

Végül a bankárok szerint a piac a Tisza Párt győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint. Orbán Viktor megjegyzi: 

A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre, meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új.”

 

