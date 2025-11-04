Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy videós üzenetben emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének november 4-i évfordulójáról.

Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján, november 4-én a miniszterelnök videós üzenetben tisztelgett a szabadságharc hősei előtt. Orbán Viktor üzenete arra emlékeztetett, hogy 1956 a magyar bátorság örök jelképe, november 4-e pedig a hazaárulás és a kommunista megtorlás fájdalmas napja, amit soha nem szabad elfeledni. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor november 4-i videós üzenete szerint az 56-os hősök nem hiába áldozták fel az életüket

A kormányfő üzenete tisztelettel hajt fejet azok előtt, akik a nemzeti függetlenségért, a szabadságért és a kommunista diktatúra elleni küzdelemben életüket áldozták.

1956 nem volt hiába! Ne felejtsük el november 4-ét sem. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma. Kádárral, Apróval, Münnich-el, Biszkuval és a többi gyilkos gazemberrel. Soha ne felejtsük el, ki melyik oldalon állt, és ne felejtsük el meghallgatni a még köztünk élő hősöket.”

- hangzik el Orbán Viktor videós üzenetében.

A miniszterelnöki bejegyzés ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy 1956 üzenete ma is aktuális és, hogy az 1956-os hősök nem hiába harcoltak, mert példát adtak bátorságból, kitartásból és hazaszeretetből.

Az 56-osok megtették Magyarországon, amit tudtak. Nem hiába áldozták fel az életüket”

- hallható a miniszterelnök ünnepi videós bejegyzésében.