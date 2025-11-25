Hírlevél

Orbán Viktor

200 új munkahelyet teremtő üzemet adott át Orbán Viktor

A miniszterelnök Zalaegerszegen adta át a Flex új, next gen technológiára épülő gyárát, amely a magyar autóipar egyik legfontosabb állomása lehet. Orbán Viktor szerint az üzem bizonyítja, hogy Magyarország stabilitása még a nehéz európai gazdasági időkben is vonzza a fejlett cégeket.
Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján hangsúlyozta, hogy Magyarország a legnehezebb gazdasági időszakban is vonzó célpont maradt a nemzetközi technológiai cégek számára. 

A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek” 

– fogalmazott a kormányfő. A most átadott, 35 milliárd forintos beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztési területeket is érintő, jövőálló munkahelyet.

Óriási beruházást jelentett be Orbán Viktor Zalaegerszegen – mutatjuk!

Jövőálló ipar és európai ellátás Zalából

Orbán Viktor szerint Zalaegerszeg nemcsak regionális, hanem európai szintű központtá válik: innen látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor-platformokkal, valamint olyan fejlett elektronikai eszközökkel, „amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek”. A beruházáshoz a magyar kormány 7,8 milliárd forintos támogatást biztosított, a miniszterelnök pedig hozzátette: a nemzeti kormány stabilitása a jövő ipari fejlesztéseinek alapja.

