200 új munkahelyet teremtő üzemet adott át Orbán Viktor

Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján hangsúlyozta, hogy Magyarország a legnehezebb gazdasági időszakban is vonzó célpont maradt a nemzetközi technológiai cégek számára.
A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek”
– fogalmazott a kormányfő. A most átadott, 35 milliárd forintos beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztési területeket is érintő, jövőálló munkahelyet.
Jövőálló ipar és európai ellátás Zalából
Orbán Viktor szerint Zalaegerszeg nemcsak regionális, hanem európai szintű központtá válik: innen látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor-platformokkal, valamint olyan fejlett elektronikai eszközökkel, „amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek”. A beruházáshoz a magyar kormány 7,8 milliárd forintos támogatást biztosított, a miniszterelnök pedig hozzátette: a nemzeti kormány stabilitása a jövő ipari fejlesztéseinek alapja.