200 új munkahelyet teremtő üzemet adott át Orbán Viktor

Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján hangsúlyozta, hogy Magyarország a legnehezebb gazdasági időszakban is vonzó célpont maradt a nemzetközi technológiai cégek számára.

Orbán Viktor a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek”

– fogalmazott a kormányfő. A most átadott, 35 milliárd forintos beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztési területeket is érintő, jövőálló munkahelyet.