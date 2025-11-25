Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor videóban reagált a baloldali megszorító csomagra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor Zalaegerszegi gyárátadásra tartva úgy fogalmazott: a baloldali megszorító csomagok mindig az emberektől veszik el a pénzt.
Orbán ViktorTisza PártTisza-adóTiszaMagyar Péter

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került a Tisza Párt dokumentuma, amely évente 1300 milliárd forint többletbevételt ígér adó- és járulékemelésekből, minden társadalmi réteget érintve. Orbán Viktort is kérdezték a dokumentumról.

Orbán Viktor a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva Forrás: Facebook
Orbán Viktor a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva Forrás: Facebook

A miniszterelnök a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva erre a hírre reagálva elmondta:
„És ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam. Ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van. Ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni. 

Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberektől elveszik a lóvét.

Csak két lehetőség van. Vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés” – tette hozzá.

A Tisza Párt baloldali megszorító csomagja

A Tisza Párt dokumentuma szerint a csomag radikális lépéseket tartalmaz: progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi kedvezmények jelentős csökkentése, új vagyonadó, valamint a kis- és középvállalkozások terheinek növelése a társasági adórendszer átalakításával, a kedvezményes KIVA-rendszer szűkítésével és az ekhó eltörlésével.

A TB-rendszer átalakulása is szerepel a csomagban: 

a jelenlegi állami társadalombiztosítás helyett magánnyugdíjpénztárak és biztosítók vennék át a szerepet, a dolgozók magasabb járulékfizetése mellett.

 Emellett az autók, alkohol- és dohánytermékek áfája 32 százalékra nőne, és új vagyon- és szolidaritási adók lépnének életbe.

