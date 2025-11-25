Orbán Viktor videóban reagált a baloldali megszorító csomagra

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került a Tisza Párt dokumentuma, amely évente 1300 milliárd forint többletbevételt ígér adó- és járulékemelésekből, minden társadalmi réteget érintve. Orbán Viktort is kérdezték a dokumentumról.

Orbán Viktor a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva Forrás: Facebook

A miniszterelnök a Zalaegerszegi gyárátadásra tartva erre a hírre reagálva elmondta:

„És ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam. Ha a balosok jönnek, mindig megszorítás van. Ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni.

Megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók, és az emberektől elveszik a lóvét.

Csak két lehetőség van. Vagy baloldal, és akkor adóemelés, vagy jobboldal, és akkor adócsökkentés” – tette hozzá.