Orbán Viktor

Budapestre hívatta az elnököt – Orbán Viktor nagy dobásra készül?

Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság vezetőivel egyeztetett szerdán Budapesten. A találkozó a kétoldalú kapcsolatok és a térség politikai helyzetének áttekintésére fókuszált.
Orbán ViktorMilorad DodikSzerb Köztársaság

Orbán Viktor a hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét és az SNSD párt vezetőjét, Ana Trisic Babic ügyvezető elnököt, valamint Sinisa Karan megválasztott elnököt. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint a találkozó a kétoldalú kapcsolatok és a térség politikai helyzetének áttekintésére fókuszált.

Budapest, 2025. november 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) fogadja Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét (b3), Ana Trisic Babicot, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét (b2) és Sinisa Karan megválasztott elnököt (b5) a Karmelita kolostorban 2025. november 26-án. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j2) és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (j4). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A látogatás részeként Milorad Dodik előadást tart a Mathias Corvinus Collegiumban, ahol a boszniai Szerb Köztársaság és a régió kihívásairól beszél.

Tisza Párt: 1300 milliárdos megszorítást emleget Orbán Viktor

A diplomáciai program mellett Orbán Viktor szerdán a közösségi oldalán is megszólalt, ahol arról írt, hogy szerinte a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorító csomagot készít elő. A miniszterelnök állítása szerint progresszív, 22–33 százalékos szja-emelés szerepelne a tervben, amely már bruttó 416 ezer forintos fizetéstől magasabb terhet jelentene.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a csomag 30 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, miközben jelentősen nőne a kis- és középvállalkozások adóterhe. A miniszterelnök bejegyzése szerint az 1600 köbcenti feletti autókra és alkoholos italokra 32 százalékos áfát vetnének ki, a háziállatokkal kapcsolatos termékekre pedig különadót.

A kormányfő úgy zárta sorait: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék Magyarországot.”

 

