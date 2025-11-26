Budapestre hívatta az elnököt – Orbán Viktor nagy dobásra készül?

Orbán Viktor a hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét és az SNSD párt vezetőjét, Ana Trisic Babic ügyvezető elnököt, valamint Sinisa Karan megválasztott elnököt. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint a találkozó a kétoldalú kapcsolatok és a térség politikai helyzetének áttekintésére fókuszált.

Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A látogatás részeként Milorad Dodik előadást tart a Mathias Corvinus Collegiumban, ahol a boszniai Szerb Köztársaság és a régió kihívásairól beszél.

Tisza Párt: 1300 milliárdos megszorítást emleget Orbán Viktor

A diplomáciai program mellett Orbán Viktor szerdán a közösségi oldalán is megszólalt, ahol arról írt, hogy szerinte a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorító csomagot készít elő. A miniszterelnök állítása szerint progresszív, 22–33 százalékos szja-emelés szerepelne a tervben, amely már bruttó 416 ezer forintos fizetéstől magasabb terhet jelentene.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a csomag 30 százalékkal csökkentené a családi adókedvezményeket, miközben jelentősen nőne a kis- és középvállalkozások adóterhe. A miniszterelnök bejegyzése szerint az 1600 köbcenti feletti autókra és alkoholos italokra 32 százalékos áfát vetnének ki, a háziállatokkal kapcsolatos termékekre pedig különadót.

A kormányfő úgy zárta sorait: „Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék Magyarországot.”