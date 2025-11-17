Hírlevél

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Orbán Viktor a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett a vállalkozókat segíti

Hazánk a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett képes egy nemzeti magyar gazdaságpolitikát építeni – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök kifejtette: ez azt jelenti, a kormány a korábban kitűzött célokat nem akarja feladni. Leszögezte: abban állapodtak meg a vállalkozókkal, hogy adóterheiket csökkenteni fogják, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjék. Ez pedig ma meg is valósult a tizenegy pontos bejelentésben.
Orbán ViktorBrüsszelvállalkozás

– Európa egy háborús állapot felé menetel, egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben, és már ott tartunk, hogy olyan kifejezések, hogy háborús gazdaság, azok hétköznapiak az európai politikában – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a hétfő reggeli beszédéből osztott meg egy felvételt, amelyben hangsúylozta: Azt a kérdést kell föltenniük, hogy lehetséges-e, hogy miközben az egész Európai Unió egy háborús gazdasági rendszer építése felé tart, mi ebből kimaradunk és egy másfajta gazdaságpolitikát fogunk építeni? 

Orbán Viktor a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett a vállalkozókat segíti (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikácós Főosztál/MTI)
Orbán Viktor a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett a vállalkozókat segíti (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikácós Főosztál/MTI)

Szavai szerint a kormány úgy ítélte meg, hazánk képes egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti magyar gazdaságpolitikát építeni. – Ez azt jelenti, hogy a korábban kitűzött célokat nem akarjuk feladni. Abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. 11 pontban meg tudtunk állapodni – szögezte le. 

Orbán Viktor nagy segítséget jelentett be a vállalkozásoknak

Mint arról az Origo is beszámolt, nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
  3. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
  6. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
  7. Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
  9. Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
  10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
  11. 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.

Az intézkedésekről a bejelentésről készült, élő tudósításunkban olvashat részletesebben.

 

