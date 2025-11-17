Orbán Viktor a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett a vállalkozókat segíti

– Európa egy háborús állapot felé menetel, egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben, és már ott tartunk, hogy olyan kifejezések, hogy háborús gazdaság, azok hétköznapiak az európai politikában – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a hétfő reggeli beszédéből osztott meg egy felvételt, amelyben hangsúylozta: Azt a kérdést kell föltenniük, hogy lehetséges-e, hogy miközben az egész Európai Unió egy háborús gazdasági rendszer építése felé tart, mi ebből kimaradunk és egy másfajta gazdaságpolitikát fogunk építeni?
Szavai szerint a kormány úgy ítélte meg, hazánk képes egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett nemzeti magyar gazdaságpolitikát építeni. – Ez azt jelenti, hogy a korábban kitűzött célokat nem akarjuk feladni. Abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. 11 pontban meg tudtunk állapodni – szögezte le.
Orbán Viktor nagy segítséget jelentett be a vállalkozásoknak
Mint arról az Origo is beszámolt, nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések:
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
- Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.
Az intézkedésekről a bejelentésről készült, élő tudósításunkban olvashat részletesebben.