Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A futball önbecsülési kérdés, ezért »haltunk meg« a pályán

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A futball alapvetően önbecsülési kérdés. Ezért »haltunk meg« a(z Írország ellen vasárnap elveszített vb-selejtező) meccsen, mert mi is vagyunk valakik” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este az M4 Sport podcastjában elhangzott beszélgetésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorfutballklubokmagyar válogatottfoci-vb 2026magyar foci

A miniszterelnök úgy fogalmazott: A futball alapvetően önbecsülési kérdés, és visszatérne a halál kérdésére is. (A beszélgetés a Van-e élet a halál után? címet kapta – a szerk.) „Ezért »haltunk meg« a (vasárnapi) meccsen, mert mi is vagyunk valakik.”

Gurulj be lassítva podcast, Orbán Viktor, OrbánViktor, Bognár György, BognárGyörgy, Hajdú B. István, HajdúBIstván, Petrovics-Mérei Andrea, PetrovicsMéreiAndrea2025.11.20.
Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője és Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora beszélget a magyar labdarúgásról (Fotó:
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Az nem lehet, hogy nekünk, akik két vb-döntőt játszottunk – és sorolhatnám a neveket, aranylabdásunk van Puskás (Ferenc személyében) –, nekünk ne magyarázza senki azt, hogy mi ez a futball!” 

– magyarázta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: „Csak ahhoz, hogy ezt

az önbecsülést tartani tudjuk, néha le kell őket győzni, lehetőleg tétmeccseken, és ki kell jutni a világbajnokságra.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!