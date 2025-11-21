Orbán Viktor: A futball önbecsülési kérdés, ezért »haltunk meg« a pályán

„A futball alapvetően önbecsülési kérdés. Ezért »haltunk meg« a(z Írország ellen vasárnap elveszített vb-selejtező) meccsen, mert mi is vagyunk valakik” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este az M4 Sport podcastjában elhangzott beszélgetésben.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: A futball alapvetően önbecsülési kérdés, és visszatérne a halál kérdésére is. (A beszélgetés a Van-e élet a halál után? címet kapta – a szerk.) „Ezért »haltunk meg« a (vasárnapi) meccsen, mert mi is vagyunk valakik.”
Az nem lehet, hogy nekünk, akik két vb-döntőt játszottunk – és sorolhatnám a neveket, aranylabdásunk van Puskás (Ferenc személyében) –, nekünk ne magyarázza senki azt, hogy mi ez a futball!”
– magyarázta a miniszterelnök.
Orbán Viktor hozzátette: „Csak ahhoz, hogy ezt
az önbecsülést tartani tudjuk, néha le kell őket győzni, lehetőleg tétmeccseken, és ki kell jutni a világbajnokságra.”
