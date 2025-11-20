Orbán Viktor családlátogatáson: „A magyarok nem kérnek a brüsszeli háborús számlából”

Orbán Viktor Vácrátóton tett látogatást Rétvári Bence választókerületében, ahol a Lukács család fogadta.

Orbán Viktor és Rétvári Bence a Lukács családnál járt Forrás: Facebook

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Lukács család „egy élet munkájával nagy dolgokat ért el”. Mint mondta, tisztességben felnőtt gyerekek, sok unoka és felépített vállalkozás jelzi azt az életművet, amelyet nem veszélyeztethetnek brüsszeli döntések.

Nem azért dolgoztak, hogy egy csapat brüsszeli bürokrata tönkretegye az életüket, és az unokáikat is adósságba verje a háború oltárán

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az üzenet egyértelmű: a magyar családok nem akarják megfizetni a brüsszeli háborús tervek árát.

Az ő akaratukat, az ő aláírásukat is magammal fogom vinni Brüsszelbe. És ott világosan el fogom mondani: Magyarország nem kér a háborús tervekből

– fogalmazott.

A találkozón a család tagjai is aláírták a háborúellenes petíciót. Orbán Viktor szerint ez az egyik legfontosabb üzenet. A miniszterelnök hozzátette: „Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát. Írjuk alá a petíciót minél többen.”

A háborúellenes petíció ide kattintva érhető el.