Orbán Viktor Washingtonban: A Nyugat nem egységes Ukrajna ügyében

A Hír TV-n élő adásban közvetített sajtótájékoztatón a magyar kormányfő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben.
Orbán Viktor kiemelte:
Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.”
Újságírói kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta:
Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést.
Hozzátette: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert a kormány nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.