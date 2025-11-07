Orbán Viktor Washingtonban: A Nyugat nem egységes Ukrajna ügyében

A Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta a Donald Trump amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón, pénteken a Fehér Házban.

A Hír TV-n élő adásban közvetített sajtótájékoztatón a magyar kormányfő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Orbán Viktor (b) magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatója a Fehér Házban, 2025. november 7-én (forrás: Hír TV/Youtube) Orbán Viktor kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren.”

Újságírói kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországon az illegális bevándorlók aránya 0 százalék, köszönhetően annak a kristálytiszta rendszernek, amely szerint a migránsoknak előbb kérvényezniük kell a belépést. Hozzátette: az Európai Unió szankciói sújtják Magyarországot, mert a kormány nem engedi, hogy illegális bevándorlók lépjenek az ország, ezzel pedig az Európai Unió területére.

