Orbán Viktor: A Tisza Párt gazdasági főmuftija egy bankár

A kormányoldal számára a gazdaság az emberekről szól, míg a Tisza Párt gazdasági főmuftija egy bankár – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.
A miniszterelnök közölte, Kármán András tagja volt ugyan egy korábbi kormányának, de 

azért váltak el útjaik, mert bankárként gondolkodott a gazdaságpolitikáról, nem támogatta az IMF hazaküldését vagy a családi adókedvezmények bevezetését, mert ő számokat lát, nem embereket. 

A kormányfő szokásos péntek reggeli interjújában azt is mondta, a Tisza Párt ilyen, ezért akarják megadóztatni a nyugdíjakat, megemelni a személyi jövedelemadót, egyáltalán, egy bankárlogikában több pénzt akarnak elvenni az emberektől egy elgondolt, nagyobb makrogazdasági pénzügyi stabilitás érdekében. 

Lehet így gondolkodni, de ez egy másik világ, a baloldal világa

 – fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve, pénzügyi egyensúlynak, működési biztonságnak lennie kell, de a pénzügyi rendszer sem arra való, hogy sok pénzt keressenek a bankárok, hanem arra való, hogy a gazdaságban legyen elegendő forrás, és aki dolgozni akar, az munkahelyhez tudjon jutni, értéket tudjon termelni és jól éljen.


 

 

