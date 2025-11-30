Orbán Viktor adventi üzenete: a miniszterelnök kimondta a lényeget

Videóbejegyzéssel hívta fel a figyelmet a miniszterelnök arra, hogy ma van Advent első vasárnapja és ezt a magyarok békében, biztonságban élhetik meg. Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy minek köszönhető az, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.
Advent első vasárnapján a miniszterelnök videó bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket. Orbán Viktor a karácsony közeledtével arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelnek napi egymillió eurót kell fizetnünk, amiért nem engedjük be a migránsokat, mindannyiunk biztonságáért.
Orbán Viktor: Ez biztonságunk alapja
A miniszterelnök videójában így fogalmazta meg üzenetét:
„Itt a karácsony, szeretet, béke, biztonság.
Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.
Napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek mert nem engedjük be a migránsokat, mindannyiunk biztonságáért.
Boldog karácsonyt!”
