Orbán Viktor adventi üzenete: a miniszterelnök kimondta a lényeget

Advent első vasárnapján a miniszterelnök videó bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket. Orbán Viktor a karácsony közeledtével arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelnek napi egymillió eurót kell fizetnünk, amiért nem engedjük be a migránsokat, mindannyiunk biztonságáért.

Orbán Viktor: Advent első vasárnapja, békében és biztonságban

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez biztonságunk alapja

A miniszterelnök videójában így fogalmazta meg üzenetét:

„Itt a karácsony, szeretet, béke, biztonság.

Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

Napi egymillió euró büntetést fizetünk Brüsszelnek mert nem engedjük be a migránsokat, mindannyiunk biztonságáért.