Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Így aláznák meg Zelenszkijt mindenki szeme láttára

Orbán Viktor

Itt van Orbán Viktor bejelentése, hárompontos akcióterv készült a nevelőszülők támogatására

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely a nevelőszülők küldetését és munkáját alapvetően érinti – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki Facebook-videójában bejelentette: a kormány megduplázza a nevelőszülői alapdíjat. Emellett minden nevelt gyermek után jár majd az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők pedig kétszeres többletdíjat kapnak. A miniszterelnök szerint a kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és a rájuk bízott gyerekeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktormunkaakcióterv

Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll – tájékoztatott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Fotó: Zoltan Fischer

A kormányfő kifejtette:

  • Először is a nevelőszülői alapdíjat megduplázzák. 
  • Másodszor lehetővé teszik, hogy a nevelőszülőket a korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett minden nevelt gyermek után megillesse az alapdíj. 
  • És végül harmadszor a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzák. 

„Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk, hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják fölnevelésük felelősségét. A kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.” 

Erről szólnak ezek az intézkedések. Munkájukat köszönjük, sok sikert kívánunk!

– zárta gondolatait a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!