Itt van Orbán Viktor bejelentése, hárompontos akcióterv készült a nevelőszülők támogatására

A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely a nevelőszülők küldetését és munkáját alapvetően érinti – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki Facebook-videójában bejelentette: a kormány megduplázza a nevelőszülői alapdíjat. Emellett minden nevelt gyermek után jár majd az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők pedig kétszeres többletdíjat kapnak. A miniszterelnök szerint a kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és a rájuk bízott gyerekeket.
Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll – tájékoztatott Facebook-videójában Orbán Viktor.
A kormányfő kifejtette:
- Először is a nevelőszülői alapdíjat megduplázzák.
- Másodszor lehetővé teszik, hogy a nevelőszülőket a korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett minden nevelt gyermek után megillesse az alapdíj.
- És végül harmadszor a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzák.
„Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk, hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják fölnevelésük felelősségét. A kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.”
Erről szólnak ezek az intézkedések. Munkájukat köszönjük, sok sikert kívánunk!
– zárta gondolatait a miniszterelnök.
