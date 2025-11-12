Itt van Orbán Viktor bejelentése, hárompontos akcióterv készült a nevelőszülők támogatására

Tisztelt nevelőszülők, figyelem! A kormány mai ülésén fontos döntéseket hozott, amely az önök küldetését és munkáját alapvetően érinti. Ez az intézkedés akcióterv, ez három részletből áll – tájékoztatott Facebook-videójában Orbán Viktor.

Fotó: Zoltan Fischer

A kormányfő kifejtette:

Először is a nevelőszülői alapdíjat megduplázzák.

Másodszor lehetővé teszik, hogy a nevelőszülőket a korábbi alacsonyabb kiegészítő díj helyett minden nevelt gyermek után megillesse az alapdíj.

És végül harmadszor a speciális szükségletű, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők számára a neveléshez kapcsolódó többletdíjat szintén megduplázzák.

„Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk, hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják fölnevelésük felelősségét. A kormánynak kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és rajtuk keresztül a nevelőszülőkre szoruló gyermekeket is.”

Erről szólnak ezek az intézkedések. Munkájukat köszönjük, sok sikert kívánunk!

– zárta gondolatait a miniszterelnök.