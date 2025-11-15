Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart - találkozzunk Győrben!

Orbán Viktor miniszterelnök a háborús őrület és a magyar békepolitika közötti éles kontrasztra hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

A miniszterelnök újabb, háborúellenes üzenetet tett közzé közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint miközben Európában háborús láz tombol, Magyarország a béke, a családok és a gazdasági biztonság útját választotta. A kormányfő ennek jegyében minden békepárti magyart meghívott a szombati győri háborúellenes gyűlésére. Fotó: Facebook

Orbán Viktor szerint a Háborúellenes Gyűlés célja az, hogy a magyar emberek egyértelmű üzenetet küldjenek Európának: Magyarország a béke oldalán áll

Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak”

írja a kormányfő, aki a posztjában rámutatott, hogy Európa-szerte egyre inkább a háborús pszichózis uralja a politikai döntéseket, miközben Magyarország ezzel szemben a béke, a családok támogatása és a gazdasági stabilitás mellett köteleződik el.

Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon”

- hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a különbséget a háborúpárti Nyugat és a békepárti Magyarország között „zongorázni lehet”, de a veszély közel van: a háború bármikor átterjedhet hazánkra is.

Ha nem vigyázunk, elér minket is. Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv”

- közölte a miniszterelnök. Majd figyelmeztetett arra is, hogy a háborúpárti politikai erők - köztük a hazai ellenzék - már most Brüsszel szövetségeseiként készülnek a hatalomátvételre, és készek lennének a magyar békepolitika feladására:

Ha nem fogunk össze, akkor azok kerülnek hatalomra, akik ‘mindenben kiállnak Ukrajna mellett, de ezt nem most akarják csinálni a választások miatt’.”

Orbán Viktor a bejegyzését azzal zárta, hogy minden békepárti magyart Győrbe hív, a Háborúellenes Gyűlésre, amelyet a Digitális Polgári Körök országjárásának első állomásaként rendeznek meg.

Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!”

- írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.