Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!

Üzent a miniszterelnök Győrből. Orbán Viktor szerint aki békét akar, velünk tart.
Aki békét akar, velünk tart – mindössze ennyit üzent most Győrből a Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor. A kormány ugyanis következetesen a háborúellenes politikát képviseli, a Digitális Polgári Körök győri találkozója pedig pont ebből kifolyólag kapta a Háborúellenes Gyűlés nevet. 

Orbán Viktor Győrből üzent, a háborúellenességet a kormány képviseli

Ezt megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a nemzeti szuverenitás ügyében nem ismer tréfát, valamint, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad. Orbán Viktor szerint az ukrán háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, a béke érdekében pedig mozgósítani kell a világ nagyhatalmait. A kormányfő arról is beszélt, hogy a migráció megváltoztatja a nemzetet, és aki beengedi, az sosem lesz tőle boldogabb.

 

